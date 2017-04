Trabzon, Kartal’ı elinden kaçırdı

Bir tarafta ligin lider ve iyi top oynayan ekibi Beşiktaş diğer tarafta ise ikinci yarının namağlup ekibi Trabzonspor. Bu ikilinin yaptığı maçta stat neredeyse tümü ile dolu idi. Ve tribünü dolduran seyirciler her iki takımdan da iyi futbolu öncelikle bekliyorlardı. Bidayette oynanılan iki takım arasındaki tüm maçlar gerçekten kaliteli geçmişti.

Bu maçta da galip taraf kim olursa olsun yine ortaya konulan oyun futbol adına süper bir gösteri temasında idi. Gerek Trabzonspor gerekse Beşiktaş oyunu asla rölantiye almayı düşünmediler atılan her golden sonra mutlaka geleceğini hesap ederek oyunun performansına halel getirmeden doksan dakikayı bitirmeyi hesap ettiler. 1-1'lik beraberlikten sonra Beşiktaş 2-1 öne geçse de Trabzon durumu 3-2'ye getirmeyi başardı.

Fakat o ne. Oyunun ambiyansında bir an duraklama olmuyor. Trabzon savunmasının zaafı mı diyelim Beşiktaşlı forvetlerin becerikli vuruşları mı diyelim ne derseniz deyin kalite içerisinde kaliteli yine iki gol ile İstanbul'un siyah-beyazlıları maçı 4-3 lehlerine çevirmeyi başardılar. Skorun akışından da maçın kalitesi ortada değil mi? Bu maç belki de bu yıl Süper Lig'in en heyecanlı ve en kaliteli maçı olmuştur.

Maçın hakkı beraberlikti. Zira yapılan oyuncu değişikliklerine baktığınızda Beşiktaş teknik heyetinin bu dakikadan sonra 2-2'lik beraberliğe razı hatta 3-3'e de razı olduklarını anlarsınız.



Bu sonuca üzülmedik

Çünkü forvet adamını alan Beşiktaş, yerine savunmaya dönük bir oyuncu tercih ediyor. Fakat demek ki talihin kararı siyah beyazlı takımdan yanaydı ki Trabzonspor dördüncü golü yiyince Beşiktaş bu maçla şampiyonluk yolunda nerede ise en önemli virajı hasarsız atlatmış oldu.

Trabzonspor'un bu maçtaki kaybı bizi bir Trabzonlu olarak asla üzmemiştir.

Bu denli iyi futbol sonunda maçların kaybedildiği yalnız bordo-mavili ekibin başına gelmemiştir.

Artık Trabzon futbol adına da ortaya sınıf atlayarak çok iyi işleri ileride yapacağının mesajını vermiştir.

Takımda görevini yapmayan hiçbir oyuncumuz olmamış bilakis herkes için başarılı diyebiliriz.

Bu denli yüksek atmosfere rağmen.

Hakem Palabıyık için ise bu maçtaki idaresi için "Mükemmel" diyebiliriz.

Umarız bundan böyle Türk hakemliği bu şekilde yönetimlerle herkesi memnun eder.