Çıkışa devam

Trabzonspor deplasmanda kendisinden 1 puan geride olan ligin güçlü rakibi Antalyaspor karşısında aldığı net 3 puanla lig sıralamasındaki yerini daha da güçlendirdi.

Bordo-mavililer bundan böyle hem içeride hem de deplasmanda muhtemel rakiplerinin korkulu rüyası olmaya devam edeceğinin sinyalini verdi.

İlk yarıda her iki takım da birbirinin üzerine temkinli geldiler.

Bir kaza golünden çekinerek savunma ağırlıklı ve oyun emniyetini ön planda tutmayı tercih ettiler.

Bu nedenle ilk yarıda Trabzonspor'un bir pozisyonu dışında iki takımın da gol atmaya pek de niyetleri yoktu.

Fakat ilk yarının bu pozisyonsuz aktivitesine rağmen oyunun kaliteli geçeceği de belliydi.

İşte ikinci yarıya başlandığı anda her iki takımın da bu yarıda maçı bağlamakta kararlı olduğu anlaşıldı.

Oyun akışına bakıldığında adeta ilk golü bulan tarafın maçı götürebileceği de gözüküyordu.

Nitekim Trabzonspor ilk golünü Rodallega'nın ayağından çapraz bir vuruşla yakalayınca Antalyaspor maçtan ihtiyacı olan puanı koparmak için tüm savunma emniyetini terk edip Trabzonspor'un üzerine yıkılmaya başladı.



Hedef daha da üst sıra

İşte bu mantık Trabzonspor'un oyunda daha rahat oynamasını sağladı.

Kazanılan bir kornerde Uğur Demirok karambolden ikinci golü bulunca her şey bordo-mavililerin lehine dönmeye başladı.

Artık Antalya oyununu tamamen dağıttı, mantık olarak da oyun güvenliğini ve sistem düzenini kaybedince üçüncü golün Trabzonspor tarafından bulunması pek de zor olmadı.

Yine sahneye çıkan Rodallega olmadık bir pozisyonda Antalyaspor kalecisinin kafasının üstünden topu ağlara yollayarak 3. golü attı.

Artık bundan sonra maçın sonucu belli oldu. Trabzonspor umduğunu aldı ve Antalyaspor ile aralarındaki puanı 4'e yükselterek adeta gelecek maçlarda bir üst sıranın sinyalini vermeye başladı. Bordo- mavililerin özellikle ikinci devredeki oyunu çok iyiydi.