Seriye devam edemedi

Trabzonspor kendi sahasında oynadığı Ankara'nın kendisine her zaman ters gelen ekibi karşısında beklediği galibiyeti dolayısı ile üç puanı yakalayamadı. Oysa bu maçta alınması gereken üç puan Trabzonspor'un gelecek yıl için muhtemel performansını fevkalade etkileyecekti.

Sanırım bu maçta alınacak galibiyetin Trabzonspor'u nerelere taşıyacağının bilincini sahadaki bordo-mavili oyuncular kavrayamamışlardı. Gençlerbirliği için ise bu maçtan alması mümkün olan en iyi sonuç beraberlikti. Onu da almaya muaffak olduklarından sahadan başarılı ayrılan ekip kırmızı-siyahlılar oldu diyebiliriz.

Trabzonspor bu maçta bir hayli pozisyon yakaladı yakalamasına ama pozisyon bulmak takımın her zaman başarılı olduğu anlamına gelmiyordu. Maça baktığımızda Trabzonspor orta sahası hem ofansif anlamda hem de savunma anlayışı ve yardımlaşması konseptinde etkisiz ve başarısız gözüktü.

Özellikle Yusuf bu maçta fevkalade etkisiz ve oynadığı oyuna baktığınızda sahada boşuna koştu diyebiliriz.

Diğer taraftan Olcay ve Okay da bu maçta etkisiz ve takımı adına sahada boşuna koşan aoyuncular oldu diyebiliriz.

Belki"O zaman bu pozisyonlar neyin nesi?" diyebilirsiniz. Doğru gibi gözükse de yakalanan pozisyonların beceriksizce ve bilinçsizce harcandığını gördüğümüzde demek ki "pozisyon yakalamaktan daha önemli olan bu pozisyonları değerlendirmektir" dememiz gerekiyor.



Okay varlık gösteremedi

Ve bu maçta kendisinin puan kaybını dört gözle bekleyen Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ekmeğine yağ sürüldüğünü atlamamak gerekir. Dedik ya oyuncular esasta bu maçın galibiyetinin öneminin bilincinde olamadılar. Orta sahadan bahsettik.

Neden başarısız dedik? Okay'ın sakatlanıp çıkmasından önce oyunda kaldığı 40 dakikalık zamanda da bir varlık gösteremediğini belirtmekte fayda vardır.

Bu durumda orta sahada oynayan adamların ofansif mantıkla ataklar esnasında rakip ceza sahasında ve rakibin ataklarında kendi savunması önünde çoğalması mecburiyeti futbolda "Olmazsa olmaz" oyun kuralıdır.

Şimdi yine adını yazdığımız bu üç oyuncu bu aktivitelerden uzak olunca elbette takım devirden düşmüş oluyor.

Ben burada özellikle Yusuf'u önemle ikaz edip geleceği konusunda daha da dikkatli olması gereğine işaret etmek isterim.

Neticede Trabzonspor çok önemli bir fırsat tepmiştir diyebiliriz.