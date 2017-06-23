Galatasaray Tudorzede olur
Galatasaray ne kadar transfer yaparsa yapsın ne kadar yıldız getirirse getirsin “Tudorzede” olmaya namzet. Çünkü İgor Tudor’un bilgi birikimi ve tecrübesi Cim Bom’u yönetmeye yetmez.
Yılmaz Şenol sordu, Levent Tüzemen cevapladı.
Transferler gecikti gibi.
Bundan nasıl etkilenirler?
Yönetimin en büyük hatası transferleri bitirmeden geçen sezon kadroda oynayan oyuncuları göndermeye çalışmasıdır. Yeni bir takım yaratmak uğruna var olan takımı "hesap, kitap" yapmadan bozmaya çalışmak yıkım da olabilir. Avrupa Kupası ön eleme maçında Galatasaray'a rakip olan İsveç'in Östersunds takımını "kolay lokma" görmek büyük hata. İsveç'te lig erken başladı.
Östersunds çok koşan oyunculara sahip ve mükemmel mücadele ediyorlar. G.Saray rakibini hafif görürse ve yönetim de "Biz bu takımı rahat eleriz" havasına girerse "Trömsö faciası"nı tekrar yaşayabilirler.
İşi şansa bırakmamak için isimleri geçen yeni transferler Temmuz başında kadroda olmalıdır.
Çünkü Bruma, Podolski ve Sabri gibi ilk 11'de görev yapan oyuncuların olmadığını düşünürsek G.Saray'ın mevcut kadrosu Östersunds gibi agresif oynayan bir takıma karşı elenme riski yaşayabilir.
52 milyon euro maliyet
UEFA takibindeki G.Saray'ın alacağım dediği Gomis, Belhanda ve Maicon çok maliyetli. Cimbom mali açıdan çok zorlanmaz mı?
Gomis, Belhanda ve Maicon'a ödenecek bonservis bedelleri ile oyuncuların imzalayacağı yıllara yönelik alacağı ücretlerin toplamı 52 milyon euro olacak. Yönetimin transfer politikasına bakarsak önce insanın dudakları uçuklar, akıllara da "Bu ne pehriz bu ne lahana turşusu?" sorusu gelir.
Başkan Dursun Özbek, G.Saray'ın Avrupa'dan men cezası aldığı dönemde eski başkan Ünal Aysal'ı suçlamıştı. Özellikle Aysal'ın devre arası yaptığı 30 milyon euroluk transferleri cezaya en büyük etken göstermişti. Ama Dursun Özbek, Yönetimi Aysal'ın aldığı isimleri satıp para kazandı. Buruma bu örneklerin en vurucusudur. 52 milyon euro'ya malolacak bu üç transfer camiada ciddi sıkıntı yaratır. Başkan Özbek'in de başını ciddi ağrıtır.
Son durak olur!
Peki bu üç yıldız G.Saray'ın oyunundaki sıkıntıları çözer mi?
Gomis iyi bir golcü ceza alanı içerisinde tek vuruşu mükemmel yapar.
Ancak Gomis için G.Saray son durak olur. Yani Yönetim Buruma gibi iki yıl sonra Gomes'i satıp para kazanamaz. Belhanda bir dünya yıldızı değil. Sadece yetenekli.
Ama sahada istediği zaman sahne alabilen bir oyuncu. 27 yaşındaki Faslı Belhanda'ya karşı değilim ancak maliyetinin çok ciddi yüksek olduğunu söyleyebilirim. Maicon, G.Saray savunması için nokta transfer olur. Ücreti çok yüksek olmasına rağmen Türkiye'ye gelen Brezilyalı stoperleri gözönüne getirirsek "Samba diyarında kaliteli stoperler yetişiyor" yorumunu rahatlıkla yapabiliriz. Maicon sadece savunmayı toparlamaz rakip kalede kazanılacak duran toplar için de Galatasaray'ın ekstra gol silahı olur.
-Galatasaray başka hangi mevkiye transfer olmalı?
Lens gibi biri lazım
Yasin ve Rodrigues ile G.Saray hem Avrupa hem de ligi götüremez.
Eğer anlaşabilirlerse Lens gibi Türkiye Ligi'ni iyi bilen kanatlardan etkili ortalar yapan, güçlü bir oyuncuyu almak doğru olur. G.Saray'ın öncelikle halletmesi gereken yer Melo'nun yeridir. Melo sonrası Selçuk performans olarak düştü. Galatasaray orta alanı yoml geçen hanına döndü. En son Dejong, Tolga Ciğerci ve Josue Melo'ya alternatif olmanın kıyısından bile geçemedi. Beşiktaş'ta Atiba, F.Bahçe'de Topal ve Souza, Başakşehir'de Mahmut gibi oyuncular var. G.Saray'da Melo'nun görevini yapmaya çalışan Tolga Ciğerci sezonun sıfır gol ve sıfır asistle tamamladı. Orta alandaki kanayan yaraya neşter vurmadıktan sonra G.Saray adına toparlanmak yine zor olur.
-Sadece Gomis forvete yeter mi?
Galatasaray'ın şampiyon olduğu yıllarda forvette en az üç santrforla oynuyordu.
Fatih Terim ile kazanılan iki şampiyonluk da golcüler şöyleydi; 2011-12 sezonu: Elmander, Baroş, Sercan, Necati Ateş ve Mehmet Battal. 2012-13 sezonu:
Umut, Burak, Elmander, Drogba, Baroş. Hamza Hamzaoğlu ile kazanılan 2014-15 sezonu şampiyonluğunda ise; forvet hattında Burak, Umut ve Pandev görev yaptı. Sadece Gomis'i almak gol yollarındaki sıkıntılarını çözmeye yetmez. Üstelik Eren de İsviçre Milli Takımı dahil Kasımpaşa'da bile birinci santrafor değil yardımcı golcüydü. Yönetim Gomis'i rahatlatacak hatta rekabete sokacak bir başka golcüyü de almalıdır.
- Tudor'un oyun düzenini değiştirmesi G.Saray'a olumlu olur mu?
G.Saray Yönetimi "Dediğim dedik, çaldığım düdük" dese de yapılan gövdeli transferleri Tudor'un bilgi birikimi ve tecrübesi yönetmeye yetmez. Tudor yeni sezonda "Önde basacak bir takım yaratacağım" diyor. Belhanda ve Gomis oynadıkları takımlarda önde baskı yapmış mı? Asla yapmadılar, G.Saray'da da yapmazlar.
Çünkü bu iki oyuncu iş bitiren oyuncular. Atlet değiller! Yarın öbür gün Tudor, Gomis ve Belhanda'yı "İstediğim şekilde koşmuyorlar, önde baskı yapmıyorlar" diye kadroya almazsa ne olur?
800 bin euro'luk Tudor
Yönetim 52 milyon euro maliyetle getireceği oyuncuları hiçbir büyük takım çalıştırmamış, şampiyonluk yaşamamış, kriz çözmesini bilmeyen ama kriz yaratmayı mağrifet sayan 800 bin euro'luk Tudor'a emanet edecek. Zamanında bu hatayı Adnan Polat yapmış ve gövdeli oyuncuların olduğu takıma kariyeri olmayan Skibbe'yi getirmişti.
Ben de "Skibbe ve kariyer" başlıklı yazımda "G.Saray'ı yönetemez" vurgusunu yaptım. Sonuç; 8 ay sonra Adnan Polat gönderdiği Skibbe için "G.Saray'ı yönetemedi" dedi. Allah için Skibbe', Tudor'dan daha kaliteliydi. G.Saray ne kadar transfer yaparsa yapsın ne kadar yıldız getirirse getirsin yeni sezonda "Tudorzede" olmaya namzet.