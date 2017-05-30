Sabit fikirli

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İgor Tudor ile yola devam etme kararını Alanyaspor maçından sonra bir kez daha gözden geçirmeli. Çünkü Tudor, sabit fikirli bir insan. Yani huyunu değiştirme şansı yok.

Sinan-Bruma ikilisinin oynaması tamamen başkan Özbek'in Tudor'u uyarmasının eseridir. Eğer tercihler Tudor'a kalsaydı, bu takımda Sneijder ve Bruma kesin oynamaz, Sinan da kulübeye mahkum kalırdı. Tam 60 dakika Sneijder, Bruma ve Sinan üçlüsü adeta sahada şov yaptı. Galatasaray'ın Alanya kalesinde yarattığı gol pozisyonlarının hazırlanmasında bu üçlünün imzası vardı.

Podolski eğer Bruma'nın pas servislerinden gelen topa etkili vursaydı Galatasaray ilk yarıda maçı bitirecekti. Bruma'nın ilk golde topu alışı, kontrol edişi, dönüşü ve vuruşu mükemmeldi. Sinan raket gibi sol ayağıyla iki güzel gol atarken özellikle ilk golde topu adeta iğne deliğinden geçirdi.

İki gol atmış, güven kazanmış, iştahlı mücadele gücü yüksek bir oyun sergileyen Sinan'ı oyundan çıkarmak, Tudor'un oyuncunun iyi oyunundan rahatsız olduğunun göstergesiydi. Çünkü Tudor, Galatasaray'da lider oyuncu istemiyor, çünkü sadece kendi liderliğini ön plana çıkarıyor. Sneijder'in ezbere attığı milimetrik paslar Bruma, Sinan ve Podolski'yi hep pozisyona soktu. Soldan yaptığı etkili bindirmelerle göz dolduran Linnes, Carole'ün yerine oynasaydı, Galatasaray zirve yarışının içinde kalırdı.



10 oyuncu alsa da olmaz

Rakibine pozisyon vermeden oynayan Galatasaray'ın, makine düzeninde işleyen sistemini İgor Tudor gereksiz Josue-Rodrigues hamlesiyle bozdu.

Özellikle Josue, Sneijder'in rolünü üstlenemediği gibi hem çok top kaptırdı hem de ikili mücadeleleri kaybetti. Rodrigues sola geçip, Bruma sağa itilince, Galatasaray'ın kanat bindirmeleri de zafiyet yaşadı. Yönetim, isterse 10 tane yeni transfer yapsın. Eğer Tudor gibi kompleksli, oyunu okuyamayan, futbol bilgisi yetersiz, futbolcu ilişkileri zayıf bir teknik adamla Galatasaray asla şampiyonluk yarışının içinde olamaz. Çünkü Tudor, dediğim dedik bir insan. Üstelik takıntılı.



Not: Halil Umut Meler, umut vadeden bir hakemmiş. Rodrigues'e bir metre önünde yapılan penaltıyı vermedi, ellerini saklayan Ahmet Çalık'a çarpan topa penaltı verdi.