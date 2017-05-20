Sneijder satılmamalı

Yıldızlar kaprislidir, zaman zaman arıza yapabilirler ama teknik adamlar, yıldızları yönetme becerisine sahip olmalıdır.

Osmanlıspor gibi hücum hattı hızlı oyunculardan oluşan bir takıma karşı G.Saray, doğru bir oyun modeli sergiledi.

Bıçak sırtı gibi maçı G.Saray kazanırken, bunda "kompakt futbol anlayışının" büyük payı vardı.

G.Saray, topu rakibe verirken kalabalık savunma anlayışı ile Osmanlıspor'un başta N'diaye olmak üzere hızlı ve çabuk oyuncularına geniş alan bırakmadı. Semih- Ahmet Çalık ikilisi defansta pozisyon hataları yapmalarına rağmen Linnes'in çabukluğu, Tolga'nın geriye yardıma gelmesi, bu savunma zaafının giderilmesini sağladı. Takım savunmasının hatalarında da yine kaleci Muslera, kurtarıcı rolüne soyundu.

Sneijder gibi lider kimliği olan, oyun aklıyla G.Saray'ı yöneten bir oyuncuyu kolay kolay gözden çıkaramazsınız. Antep'te galibiyeti getiren frikik golünü atan Sneijder'di. Hollandalı yıldız, Osmanlıspor'a karşı kazanılan üç puanın da ilk golünü mükemmel bir vuruşla attı.



Sinan'ı satmak hata olur

Mourinho, Conte ve Guardiola gibi marka teknik adamların ön plana çıkan en büyük özellikleri yıldız oyuncularla nasıl geçineceklerini bilmeleridir. Sinan Gümüş, G.Saray'ın elindeki genç bir yıldız.

Özel yaşamında aksaklıklar olsa dahi bu yeteneği kaybetmemek gerekir.

Tudor, Sinan için 'Satılsın' demiş. Bu fikre şiddetle karşıyım. Sinan'ın bir hatası varsa yüz yüze görüşülebilir ve eğitilebilir.

Çok yetenekli olan Sinan'ın attığı golle bakarsak; önüne gelene çalımları bastı, sol ayağının içiyle mükemmel bir plase yaparak golü attı. Sinan'ı satmak, hata olur. Tolga, orta sahaya kattığı direnç ve mücadele gücüyle Osmanlıspor'un göbekten etkili hücum etmesini önledi.

Tolga'nın zamansız kaymasını engellemek, Sinan'ın temposunu artırmak, Bruma'ya pas vermesini öğretmek bir teknik adam görevidir.

Ama Tudor, kesip atarak hataları çözmeye çalışıyor.

Eğitmiyor, öğretmiyor.