Bruma değil Tudor çıkmalıydı!

Sorunun kendinde olduğunu anlamayan insanlar; çözümü başkalarının huzurunu bozmakta bulur. Bu söz tam İgor Tudor'a uyuyor.

G.Saray'ın oyuncusu olsaydım hakemden kırmızı kartını ister ve Bruma'yı oyundan alan Tudor'a o kartı, "Sen evine git" diye gösterirdim.

Maalesef, "Demir perde" ülkelerinde doğup büyüyen teknik adamlarda yıldız oyunculara karşı ciddi bir kompleks oluyor.

Tudor da kompleksli bir insan. Zaten Tudor geldiği günden itibaren G.Saray'ın en etkili silahı Bruma'yı yok etmek için elinden geleni yaptı. Önce Bruma'yı Rize'ye götürmedi. F.Bahçe maçında Şener'in hücuma çıkmasını engelleyen Bruma'yı, "Ben karar verdim" diyerek anlamsızca oyundan aldı. Tudor gibi "Demir perde" kökenli kompleksi hocalar, yıldız oyuncuların ön plana çıkmasını istemez.

Bursa'da G.Saray'ın farklı galibiyetinde Bruma ön plana çıkınca Tudor çıldırdı ve Kasımpaşa maçında çizgiye yakın oynamadığı "eften püften" bir gerekçeyle Bruma'yı 18. dakikada oyundan aldı. Ve Bruma'nın çıkışı G.Saray için Kasımpaşa maçında kırılma gerekçesi oldu..



Şimdi arkasında dur!

"Tudor'u yedirmem" diyen Dursun Özbek hadi şimdi Hırvat hocanın arkasında dursun da görelim. Bir teknik adam kendi çıkarlarını, egolarını G.Saray gibi büyük bir takımın önüne koyabilir mi?

Antalya bir gün önce kaybetmiş, Trabzon evinde yenilmiş G.Saray kazandığında ciddi puan farkıyla Avrupa biletini cebine koyacak. Ama Tudor'un umrunda mı? Yönetimin istifaya çağrılması umurunda mı?

Kafa topu almayan, ters kademeye girmeyen, arkasına sürekli adam kaçıran ve çok kolay çalım yiyen Carole yine iki golün baş sorumlusuydu. Kendini, İtalyan Conte, Anjantinli Simeone gibi gören Tudor efendi iki golden sonra Linnes'i, Carole'ün yerine aldı. Tolga dakika 9'da kart görmüştü ve riskli oynuyordu.

Maçı okumayı bilmediği için Tolga'yı maalesef Jong ya da Josue ile değiştirmeyi bile düşünmedi. Aklımdaki soru: Acaba Tudor "Verin paramı kovun beni" diye mi yapıyor? Çünkü Tudor gibi "Demir perde" kimlikli insanlar paracı olur. Not: Sırtına "G.Saraylı" apoleti yapıştırılan Özgür Yankaya "Ben G.Saraylı değilim" dercesine rezil bir maç yönetti.

Utan MHK, utan Yankaya.