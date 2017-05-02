İşte Bruma bu

Galatasaraylı futbolcuların kaybedilen derbiden sonra Bursaspor'u farklı yenmeleri abartılacak bir başarı değildir. Yıllardır Bursa'da Galatasaray maçı izledim. Ama hiç bu kadar kalitesiz, etkisiz, zihinsel ve fiziksel olarak tükenmiş bir Bursaspor takımına tanık olmadım. Galatasaray, Bruma ile bulduğu erken golden sonra, Bursasporlu oyuncuların "Hemen gole cevap verelim" direnci ve isteği yoktu. Geldiği günden bu yana her maça farklı kadrolarla çıkan Tudor, nihayet doğruları gördü. Neydi bu doğrular; 1- Galatasaray alışık olduğu 4-2- 3-1 düzenine geri döndü. 2- Derbiyi kaybetmelerine rağmen iyi oynayan kadroyu, Semih dışında aynen sahaya sürdü. Futbolda kadro istikrarı başarının anahtarıdır.

Futbolcular birbirleriyle oynama alışkanlığı kazandığı sürece daha az pas hatası yaparlar.

Daha iyi organize olurlar.



Tudor pişman olmuştur

İgor Tudor, ilk iki gole imza atan Bruma'yı gördükten sonra Fenerbahçe maçında oyundan çıkardığına herhalde pişman olmuştur. Bruma gibi dar alanda kolay çalım atabilen, içeri, dışarı dikine hızlanabilen, duvar pası yapabilen hızlı bir oyuncu... Eğer senin silahınsa sadece sakatlık durumunda oyundan çıkar... Bruma'nın özellikle Podolski'yle hareket halindeyken yaptığı duvar pası sonrası attığı gol, kaliteliydi. Yasin, koşu kalitesiyle Tudor'un prensi gibi görünüyor. Oyun içinde züccaciye dükkanına giren fil gibi hareket ediyor. Pas gereken yerde şut atıyor, şutu denemesi gereken yerde pas atıyor.

Galatasaray'ın oyun aklı Sneijder, kilo fazlalığından dolayı yeterli derecede verimli olamıyor. Sneijder çalım attıktan sonra topa yetişmek için 2. hamlede ağır kalıyor. Takım Sneijder'i sırtlarsa sorun yok. Sonuçta Ahmet Çalık'ın attığı kafa golünde yaptığı orta adrese teslimdi.

Tudor gelir gelmez Hakan Balta'ya sırtını dönerek yanlış yaptı. Balta sakin, topu bilen ve iyi kullanan bir oyuncu.

Bursasporlu oyuncuların önde yaptıkları baskıda dağılmadığı gibi hem savunmaya sakinlik getirdi hem de Fernando Muslera'yı rahatlattı.

Çünkü Fernando Muslera, topu oyuna elle sokarken ya Selçuk İnan'ı ya da Hakan Balta'yı tercih ediyor.