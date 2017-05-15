Egoistlikten kurtulmalı

Galatasaray, bu kadar üstün oynayıp, bu kadar çok pozisyon bulduğu Gaziantep maçını eğer kazanmasaydı, herhalde başkan Dursun Özbek fenalık geçirirdi.

Başta Bruma olmak üzere bu oyuncular Kasımpaşa maçından sonra soyunma odasında başkan Özbek'e 'nasıl kazanacağız' sözünü vermişler.

İlk yarıda Bruma, Podolski'ye pası verseydi, şapkadan tavşan çıkar gibi ilk 11'de başlayan Sinan Gümüş topa vurmadan önce kaleye baksaydı, Galatasaray farklı bir skor elde edecekti.

Bruma için yetenekli futbolcu diyoruz ama futbol aklını geliştirmesi gerekir, ayrıca egoistlikten kurtulup, paylaşımcı olmayı da bilmelidir.

Podolski oyundan çıkarken İgor Tudor'a bence Bruma'yı, pas oyununa destek vermediği için şikayet ediyordu.

Gerçi Alman panzeri fiziksel ve zihinsel olarak sahada etkisizdi, rakipleri ile didişmekten başka bir iş yapmadı.

Eğer Tudor, oyunu okuyabilen bir hoca olsaydı, Poldi'yi daha erken alır, Eren'i saha sürerdi.

Sinan Gümüş, bence menajerinin yaptığı yangın nedeniyle ilk 11'de kendine yer buldu. Ama fiziksel olarak hantaldı, ikili mücadelelerde ayakta kalamadı. Sakatlaması Tudor'un şansı oldu ve Rodrigues'i oyuna alma şansı oldu. O Rodrigues, sağ kanada çabukluk, hareketlilik ve hız getirdi.



Tudor'un gazabına uğradı

Tudor'un geldiği günden beri yaptığı en büyük yanlışları arasında, iyi oyuncularını bir sonraki hafta takıma koymamasıydı.

Josue'e de Tudor'u gazabına uğrayan oyunculardan... Kiralık yıldız orta sahaya tekniğiyle kalite kattı, araya attığı paslarla göz doldurdu ve ilk goldeki köşeye giden vuruşu mükemmeldi. Galatasaray kazanırken ikinci yarı Antep'e inanılmaz pozisyonlar verdi.

Son yıllarda hep kurtarıcı rolüne bürünen Muslera, Antep'te de başroldeydi.

Galatasaray defansının yaptığı pozisyon hatalarını tek başına önledi ve artarda 4 kritik kurtarış yaptı.

Semih'in artık ders alması gerekiyor.

Çünkü oynadığı her maçta Galatasaray kafa golleri yemeye devam ediyor, Semih de golü atan rakibinin altında kalıyor. Tudor'un gazabına uğrayan Linnes, çabukluğuyla birçok Antep atağına engelledi.

Carole verilen şansların Linnes'e verilseydi, Galatasaray Fransız oyuncunun neden olduğu golleri yemezdi.

Sneijder çalışkanlığı, istekli haliyle ön plana çıktı. Attığı frikik golü, eski günlerini hatırlattı.