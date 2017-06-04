Burnu Kaf Dağı’nda

Fasaba minnet etmeyeceksin.

Kendi göbeğini kendin keseceksin.

Galatasaraylı futbolcular kupasız tamamladıkları bir sezonu 4. bitirerek sezonu erken açacaklar.

Bu başarısızlıkta kim suçlu? Öncelikle yönetim... Kaliteli futbolcuları transfer etmediler, sakat ve yetenekleri kısıtlı oyunculara dünya parası verdiler ve yönetim olarak en büyük hatayı Tudor gibi oyun anlayışı kısıtlı futbolcu ilişkileri zayıf bir hocayı göreve getirdi.

İkinci suçlu; Tudor... Hırvat hoca Galatasaray'ın başına geçtiğinde kendini Conte sanıp burnu Kaf Dağı'nda, her şeyi ben bilirim havasında takımı yönetmeye çalıştı. Önce 3'lü sisteme geçti tutmadı, Bruma, Sneijder gibi oyuncularla gereksiz yere çatıştı.

Sinan Gümüş gibi bir yeteneği kazanmak yerine göndermek istedi.

Sinan Gümüş attığı 2 golden sonra hiç sevinmedi. Tavrı öncelikle kendisini dışlayan Tudor'aydı. Çünkü gollerden sonra kulübeye gidip hocasına sarılmadı bile...

Yönetime tepkiliydi çünkü herkes 1 milyonun üzerinde para alırken 500 bin euro'luk ücretine zam yapılmamıştı.

Yönetime iki önerim var:

1- Sinan'ı satmayın.

2- Gelecek için Tudor'a yatırım yapmayın.