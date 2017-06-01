Kocaman zafer

Konyaspor "Kompakt futbolun" dibine vurunca keyifsiz, pozisyonsuz bir kupa finali izledik.

Başakşehirli oyuncular maçı kazanma adına oyunu domine ederek ve kanatları kullanarak hep gol aradı. Aykut Kocaman'ın felsefesi: "Rakibi durdur.

Visca-Cengiz ikilisine geniş alan bırakma.

Başakşehir'in hücumda kaptıracağı topları kazan ve hızlı hücuma çıkıp golü bul" şeklindeydi.

Konyalı oyuncuların "Derin Kompakt" oyunu, iki takım oyuncularının 30 metre içinde "Akraba" gibi oynamalarına neden oldu. Özellikle Konyalı oyuncular disiplin içinde metrekare hesabı yaparak ve önde baskı uygulayarak Başakşehir'e rahat pas yapacağı ve hızlı hücuma çıkacağı alanları hiç bırakmadılar. Kocaman'ın öğrencileri bu anlayış ile Konyaspor'a kupa kazandırdı.



Konya'nın planı tuttu

Başakşehir'de Adebayor güçlü fiziğine ve kaliteli tekniğine rağmen fark yaratacak bir oyun ortaya koyamadı. Adebayor rakip savunma önünde duvar olamadığı gibi top da tutamayınca Başakşehir hücumda çoğalamadı. Uğur baskıdan kurtulup kanattan az sayıda orta yapsa da Konya savunması Başakşehir'in kafa vurmasına izin vermedi.

Başakşehir'in en etkili atağında Mossoro'nun arka direğe yaptığı ortaya Mahmut, yüzündeki maske nedeniyle gol olabilecek kafa vuruşunu yapamadı.

Konya'nın oyunu kilitleyen planı 90 dakika tuttu. Başakşehir başta Emre olmak üzere sürekli oyunun yönünü değiştirmeye çalışsa bile kilidi açacak anahtar üretemeyince keyif vermeyen final uzatmalara gitti. 102. dakikada Cengiz'in kafa vuruşunu Serkan köşeden çıkardı.

Kocaman kalitesi sınırlı kadrosuna rağmen uyguladığı akıllı, disiplinli ve sabırlı sistemiyle durdurduğu Başakşehir'i penaltılarla yendi ve kupayı kazandı.

Konya'nın seçilmiş penaltıcıları vuruş öncesi topun başına nereye vuracaklarını ezberlemiş olarak geldi. Avrupa Ligi'ne gruplardan katılacak Konyaspor'u kutluyorum.