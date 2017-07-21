Ok ve yay!

Van Persie'nin sözlerine baktım.

"Aykut Kocaman beni heyecanlandırıyor!" İki yıldır giydiği forma onu heyecanlandırmadı da, bir adam mı heyecanlandırıyor?

Koşmaya değil volta atmaya gelmiş birini Van Persie'yi beş çaylarına bekleriz! Bisküvit ölüsüne benzeyen iki sezonki halini poster yapıp!



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Galatasaray transfer bonkörü!

Sütçü beygirleri üzerine "adam" bindirirdi bir zamanlar.

Şimdi uçaklar milyon dolarlık yabancıları indiriyor.

Burası böyle bir ülke.

Transfer sezonunda uçmak da başkanlara mahsustur!

Sıkıya gelince kaçmak da.

Para harcayarak ayakta durmakla, gençlere yol açmak arasındaki tercihini yanlış kullananları hiç sevmedik biz.



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Beşiktaş Çin pazarında ilginç bir yol izliyor. Fikret Orman sabır ustası.

Eksikleri onarmanın sadece para harcamaktan geçmediğini düşünüyor olmalı.

Çünkü bu sezon alınan büyük takımların aldığı adamların yarısından çoğunun "fire vereceğini" hepimiz biliyoruz.

Oturduğu koltuğu kurtarmanın bilançolarını kulüplerine pahalıya ödeten başkanları çok gördük.

O yüzden Fikret Orman'ı "tırnak içine" alıyorum.



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Nelerden bahsederdik eskiden, bütün güzel şeyleri unuttuk.

Kökünü kuruttuk asaletin!

Öznesi para olan sistemin"haftaymı" bile yoktur.

Bizlerin hayattaki kahramanları bellidir de, bazılarının sadece bir kahramanı vardır.

Napolyon Bonapart!

Şifreyi kırın!

Çelik kasalarının anahtarı da kendilerinde kalsın!

Çünkü onlar doymazlar!



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Kitaplarla barışık olmayan adamlar herkesle kavga eder.

Ne yazık ki "korkaklığın kitabını yazanlar da bunları seyreder.

Elbette Fatih Terim'den bahsediyorum.

"Ailem için yaptım" diyor.

Başkalarının aileleri yok mu?

Ekmek teknelerini basmak neyin nesi? Hukukun hangi kitabında bunlar yazıyor?

Karşı tarafın hakaretleri ve sövgüleri varsa, mekan basmayı eski zamanlardan kalma anlayış diyelim.

Bu ülkede Fatih Terim'den daha çok küfür eden bir adam gördünüz mü?

O futbolcuların, o insanların ailelerinden ne haber?

Anasına avradına küfür edildiği için stadı terk eden Volkan Demirel'i milli takıma almayan Fatih Terim için, o küfürlerin hükmü neydi?

Arda Turan yaptığı hareketle milli takımdan gönderildi de, böyle bir baskından sonra Fatih Terim'in istifa etmesi gerekmiyor mu?

Suç ve ceza ayrı soydan mı geliyor yoksa? Arkası kuvvetli adamlar için!



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Madem herkes susuyor da futbolda sadece para konuşuyor. Madem skandalların bile getirisi büyük.

Haksızlığın "yay" olduğu ülkelerde, sefalet insanların sırtına saplanan "oktur." Alkışlayın mekan basan trilyonluk imparatorunuzu (!) Kurban olun "onu çekme bunu çek" diyen kültür abidesine (!) Başka sözüm yoktur.