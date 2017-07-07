Adı Emenike soyadı kara leke

Otostop çekse kimsenin arabasına almayacağı bir adamı dört kez Fenerbahçe'ye geri aldılar.

Sırtını sıvazladılar. Fenerbahçe'ye harcattığı para 160 milyon lira.

Adı Emenike; soyadı "kara leke!" Beyimiz nihayet Olympiakos'a gitti.

Böyle ölülerin gidişi de güzel olmaz, karşılanışı da.

Yunan basını "bomba transfer" diye gazladı ama kendisini havalimanında bir kişi bile karşılamadı.

O yüzden Emenike'nin giderken ardında bıraktıklarını da birileri temizlesin.

Çıkardığı Fenerbahçe formasına posta koyan bir adamın gururunu (!) üstlenmesi gereken varsa, dönemin teknik adamı İsmail Kartal'la Aziz Yıldırım'dır.

Günü kurtarmanın biçareleri!

Dördüncü yıldız havarileri!



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Omuzlarda gelenlerin "pazarlıkla" gidişine bakıyoruz. Gönderilmek istenen Sneijder gelecek sezonun parasını istiyor, 4.5 milyon euro.

Galatasaray'a geldiğinde elmas değeri taşıyan bir dünya yıldızının şimdi GBT'sine bakılıyor da, yok ceza kesilecekmiş de, bonservisinden indirim isteniyor.

Dua etsinler de, "Selçuk İnan'la birlikte geçen sezon takımı biz yönettik" deyip teknik direktörlük parasını istemiyor.



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Pepe'nin gelişi sessiz duran Beşiktaş'ı ayaklandırdı.

Hayra alamet bir transfer.

Böyle adamların yaşı sorgulanmaz.

Bir felsefe kitabı gibi okunması gerekir.

Pepe gibilerinin futbolun gereklerini yerine getirdiği bilinirken, ülkemizin "gerçek bir ameleyi" izlemesi, aldığı paranın yanında sadece teferruattır.

Aldığı para ki; Serdar Aziz'e 4.5 milyon dolar verilen bir ülkede dibine kadar helaldir!



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Türkiye'ye gelen yabancıların geride iz bırakanlarını seviyorum.

Alex'i unutmak mümkün mü?

Boşuna mı diktirdi heykelini?

Guti'yi, Roberto Carlos'u, Hooijdonk'u Friedel'i hala saygıyla anıyoruz. Melo'yu asla!

Bu topraklardan gelip geçen en edepsiz adamın çirkinlikleri futbolunu solladıysa, onu affedenler ve besleyenler utansın.



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Başakşehir diğer büyüklerin de peşinden koştuğu Fransız sol bek Gael Clichy ile anlaştı.

Galatasaray da bu özel oyuncunun peşindeydi. Galatasaray'a gitmemesini öğütleyen de Galatasaraylı futbolcu De Jong!

Galatasaray'ın içindeki gerçekleri iyi bilen birinin "Ben yandım sen yanma" tercümesinin bedelidir bu.

Takımı teknik direktörün değil, Selçuk İnan ve Sneijder'in yönetmesinin karşılığı.

Başakşehir'in kulüp olma konusunda Avrupa'ya yansıyan gerçeklerinin de ta kendisi.

Reklamın iyisi kötüsü yoktur derler ya! Demek ki varmış!



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Bu sezon yabancılara puan karşılığı da para ödenecek. Hiç kuşkunuz olmasın ki, bu sezon da hakemlerin eyyamcılıklarının etrafında dönecek.

Eyyamcıların tatil yaptıklarını zannetmeyin. Onlar şu sıralar anahtarlıklarını yağlıyorlar!

Kimlere açacaklar kapıları, kimlerin üzerine kilitleyecekler! Ağzından burnundan getirirken futbolumuzun!