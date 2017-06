Kimse yok mu?

Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici'yle yaptığı sözleşmenin görüntülerine baktım.

Fenerbahçe'ye gelebilmek için 6 ay bekleyen bir futbolcunun duruşundaki zarafet, eski takımına karşı kurduğu cümleler; "adam duruşu:" Böyle bir adamdan hizmet alınır.

Ama böyleleri o kadar az ki!

Mehmet Ekici'yi öperek kutlayanların, Emenike gibi "kara lekeyi" de bağrına bastıklarını hatırlatırım!



***



Her zaman yerli futbolcuların önünün açılmasından yanayım. Ama transfer hokkabazlıklarından değil.

Gomis'in Galatasaray'a getirdiği hava ve transfer şartları harika.

Ama bu Galatasaray, Tarık Çamdal ile Serdar Aziz'in transferine 18 milyon euro harcamakla duyduğu gururu da inkar edemez!

Kendilerine arsa sattıran transfer oyunlarında parsayı kim götürdü?

"Hey! Orda kimse var mı?"



***



Beşiktaş'ın durum analizi yapmakla, transferi son günlere bırakmak arasında ilginç bir duruşu var.

Beşiktaş geçen sezonun sonunda Talisca gibi birini bulma talihini yaşadı diye, bu sezon da kendisine ikramiye çıkacağını mı düşünüyor acaba?

Geçen sezonun bitik Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bulamayacağını bildiği halde!

Kartallar her zaman yuvalarını yükseğe kurar ama plansız bir transfer yolu izlendiğine hiç şüphe yok.

Geçen sezonun gerçekleriyle şampiyonluk sigortası yapılamaz!



***



Aykut Kocaman Van Persie ile antrenmanda görüşme yapmış da, "Sen büyük bir golcüsün yeni bir başlangıç yapalım" demiş.

Aykut Kocaman'ın elindeki değeri kazanmak için çaba harcamasından daha doğal bir şey olamaz.

Ama iki sezondur elini kuşağında gezdiren ve 90 dakikayı tamamlayacak güce kavuşmaya bile tenezzül etmeyen birinin nasıl motive olacağını çok merak ediyorum.

Çünkü Türkiye'de kulübüne en çok borçlu olan şahsın adıdır Van Persie!

Hayal sondajlarından beklentiler çıkar mı? Yoksa can çıkar huy çıkmaz mı? Göreceğiz!



***



Transferde hep gelenlerden bahsediyoruz da, gidenimiz yok.

Menajer kazıklarının üzerine asılan korsan bayrakları boşuna sallanıyor.

Ozan Tufan gibilerinin atmosfere karışması gerekiyor.

Transfer gazına mahsuben!

Koca ülkede Cengiz Ünder konuşuluyor! 18 yaşındaki genci sezon başından beri oynatabilecek yüreğin sahibini unutmayın.

Asıl alkışlanması gereken adam Abdullah Avcı. Hangi büyük takımın teknik direktörü böyle bir cesarete soyunabildi? Hiçbiri!



***



Transferlerin derinliğinden gelen sesleri duyabilmek de önemli.

Türk futbolunu ne rahatlatıyor?

Para harcamak!

Başka? İnsan harcamak!

Bakmayın şimdi herkes transfer derdinde de, birbirlerini diyecek sözlerini kumbaraya atıyorlar.

Gazete ve televizyon röportajlarında çirkinliği temsil edenlerin ağzının içine düşenleri görüyoruz.

Üslup sorunu acil çıkışı işaret ediyor da, ağzı bozuk saldırıların ve kabadayılığın yıllık izinde olduğunu varsayın!

Yayılan zehri emip tükürebilecek birileri kaldı mı?

"Hey! Kimse yok mu orda?"