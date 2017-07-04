Tenzilat!

Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman'la 3 yıllık imza töreninden sonra kalan tarihi sözler.

"Çalışmayız demişiz, sonra geri dönmüşüz. Herkes hata yapabilir.

Hayatta değişmeyen tek şey değişim!" Cümleler italikti.

Boynu bükük!

"Mesele Fenerbahçe'yse gerisi teferruattır" deseydi yeterdi!

Keşke Aykut Kocaman'la elele verip Alex'i harcarken de aynı değişimden nasibini alsaydı!

Ne oldu da yıllar sonra hatasını kabul eden bir Aziz Yıldırım resmi çıktı ortaya?

Bu büyük tenzilatı neye borçluyuz?

Şimdi kendisinden bir "hata müzesi" açmasını istesek hata etmiş olur muyuz?

Harcanan yıllara ve değerlere mahsuben!



***



Bir ilginç açıklama da Mehmet Ekici'den.

"Bir Alex olabilirim" Keşke hayat sözcüklerdeki gibi kolay olsaydı.

Alex olmak için gerçekten Alex'in ruhuna sahip olmak gerekir.

Sol ayak da yetmez, sağ ayak da.

Alex olmak için özel bir asalet gerekir.

Alex olunmaz, doğulur.

O yüzden sen kendin ol yeter Mehmet Ekici!



***



Galatasaray'ın eski koçu Ergin Ataman'ın açıklamalarına bakıyorum.

Gencecik bir delikanlıyı soyunma odasında tokatlarken gösterdiği heybetin yerinde yeller esiyor.

Fenerbahçe'yle oynanan basketbol maçında skorboard'a yazılan çirkinliklerin mühendisi, şimdi başkanını suçluyor.

Herkesin hayatta ağlayacak birkaç dakikası vardır.

Sportmenlik dışı eylemlere soyunurken aldıkları ahlara mahsuben!



***



Ülkedeki transfer bayramına bakıyorum.

Su gibi akıyor paralar!

Bu yabancı futbolcular bizleri ne kadar çok seviyorlarmış!

Kimileri bu sevgilerini demeçleriyle gösteriyor, kimileri kollarına yaptırdıkları dövmelerle.

Bir sezonda 3.5 milyon euro'yu verecek Avrupa kulübü bulsalar, Türkiye'nin esamesini bile okumazlar.

Ama Selçuk İnan gibi birinin yılda 3.5 milyon euro aldığı bir ülkede yabancılara da kızamıyorsunuz.

Benim merak ettiğim, Selçuk İnan'ı cebinden çıkaracak olanları, Selçuk İnan yoldan çıkarırsa ne olacak?

Bakınız; Sneijder!



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Futbol ekonomisi büyüklere haddini bildiremez!

Kime bildirir?

Öğretmenlere!

Hayat ırgatı öğretmenlerin pazar alışverişine çıkarken bile gözyaşı döktüğü bir ülkede, futbolcuların yaptığı tatili bir öğretmen yapabilir mi?

Öğretmenlerin kan ağladığı bir ülkede, onbinlerce öğretmenin toplam maaşından daha fazlasını, oturduğu yerde tatil yapan teknik adama aylık maaş diye veren futbol ekonomisi, öğretmenine değer verir mi?

Cevaplar mahşerde!

Her vatandaşın hakkını helal etmeme hakkı yüreğinde saklı.

Bunların yakalarına hep birlikte yapışmamız için, Sırat köprüsünde meleklerin örgütlendiğinden şüpheleri olmasın.

Merak etmesinler hayat su gibi akıp gidiyor.

Onların tatil köylerindeki su kaydırakları gibi.