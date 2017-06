Bayramlık

Eski futbolcuları ve teknik adamları hatırlıyorum.

Ucuz ama şık gömlekler giyerlerdi bayramlarda. Oturdukları mahallenin en yakınındaki kahvede herkesle bayramlaşırlardı.

Tebrik kartı atarlardı elleriyle yazılmış.

Şimdi edepsizliğe zarf atanlarda göremediğimiz zarafete mahsuben onlara "adam" diyoruz hala!

Ölenlere rahmet diliyoruz, kalanların bayramını kutluyoruz.

Ama yumurta topuklu ayakkabılarıyla milyon dolarları cebe indiren kabadayılara ne uzatacak elimiz var, ne bayramlık dileğimiz!

Çünkü onlar hayatlarında paradan başka hiçbir şeyi sevmediler.

Merak etmesinler bir gün onlara da adres gösterecek hayat!



***



Futbolcu sosyetesi bayramı yatlarda ve pahalı koylarda geçiriyor!

Deniz güzel, güneş güzel, hayatw güzel. Ama yine de bunlara yetmiyor!

Hayırsever insanların parasını ödeyip yoksul insanlar için fırınlara astırdığı ekmeklerden söz etmenin alemi değil.

Onların bayram gününde keyiflerinden feragat ettiği nerde görülmüş ki!



***



Ozan Tufan'ı Benfica istiyormuş da, 10 milyon euro veriyormuş!

Yalancıların mumları bu ülkede öyle güzel yakılıyor ki! Sönene kadar istemediğiniz kadar tezgahtarlık!

Dünyada bizdeki yöneticilerden daha büyük enayiler olduğunu mu zannediyorsunuz yoksa?

Menajerliğin bit yeniği bile gazetelerde forma giyerken!



***



Başakşehirli Cengiz Ünder'e Avrupa kulüplerinden teklif yağıyor.

Cengiz Ünder ambalaj ürünü değil, iliklerine kadar futbolcu.

Onu izlerken melekler bile seyre dalarken, Avrupa kulüpleri gelecek yıl 3 katını verseler alamayacakları bir star için elbette acele edecek.

Bayram münasebetiyle bu transfer eylemine ara vereceklerini zannetmeyin!



***



Transferde milyon eurolar verilerek satın alınan yabancıların, şimdi elden çıkarılma seanslarını izliyorum.

Bir yöneticilik gururu!

Onlarınki de ülke ve kulüp ekonomisini çarçur etmenin bayramı!

Ne de olsa vergilerini biz ödüyoruz!



***



Konyaspor'da göreve başlayan Mustafa Reşit Akçay, Konyaspor'un eski teknik direktörü Aykut Kocaman'a teşekkür etti.

Böyle adamların bayramı kutlanır.

Gidenin arkasından demediğini bırakmayanların değil!



***



Oğuzhan Yakup da Avrupa'ya gitmek istiyormuş!

Çağırılmadan gidenlerin, Avrupa sokaklarında sadece tur organizasyonlarına katıldığını bilenlerdeniz.

Şampiyonluktan sonra fiyat artırma politikasının yan ürünü olan bu tip çıkışların öznesi bellidir.

Her futbolcunun vicdan muhasebesinde takım aşkı sadece "masraf" olarak gösterilir!



***



"Deliye her gün bayram" diyorlar.

Araştırmalar sürüyor.

Ama vergi ödemeyen, eleştiri kabul etmeyen, emek hırsızlığı yapan ve herkesin gördüğünü bile yemin billah inkar edecek kadar küçülen futbolculara, bu ülkede her Allah'ın günü bayram! İspatlanmıştır.