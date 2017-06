Buzlu cam

Transferde çuvalla para harcamak; şampiyonluk perisinin sihirli değneği gibi görünse de.

Meseleyi sadece şampiyonluk olarak görmekle, pahalı transfer batağına saplanmak arasındaki riskli gerçekleri de görmek gerek.

Altyapı mı?

Kendini baltaya kaptırmış genç fidanlar sergisi!

O yüzden transferde bonkör olmakla, geleceğe cimrilik yapıldığı gerçeği göz ardı edilmesin!



***



Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'ye gelişi, Aziz Yıldırım'ın savaşı kaybedince maziyle anlaşma yapmasıdır.

Bu demektir ki, gidenlerin arkasından büyük konuşmamak gerekiyormuş!

Sözlerin kilidini açarken cümleleri iyi kullanmak zorunluymuş.

Aziz Yıldırım giderayak kendi gerçeklerinin de farkına varacaksa.

Teknik direktörlüğü başkanlığın aksesuarı olarak görmeyi de bırakacak.

"Takımı ben şampiyon yaparım" tarzından uzak duracak.

Alkış seslerine kulaklarını dört açmayı bilirken, tepkilere saygı göstermeyi de öğrenecek!

Yoksa Halep ordaysa arşın burada!



***



Mazinin hatırı varsa, yanlışların da doğrusu vardır.

Aykut Kocaman'ın göreve gelmesiyle hala Alex meselesi gündeme oturuyorsa, Alex'e yapılan haksızlığın özrünü dilemek de gerekiyor.

Çünkü Fenerbahçe tarihinde Alex'in adı asla ölü bulunmaz!

Dünyanın öbür ucunda olsa bile!

Düşünebiliyor musunuz, Alex'in kovulduğu bir takımda formasını reddeden Emenike el üstünde taşındı.

Üstelik sarı lacivert duvarları "ırkçılıkla" boyaması da caba!

Bu tarihi lekeyi kim temizler acaba?



***



İki sezondur yabancılardan hayır görmeyen Fenerbahçe'nin Aykut Kocaman'la yeniden anlaşması mantıklı bir çıkış yoludur.

Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'deki ikinci sezonunda yaptığı yanlışlar çoktu.

Futbolun korkak tarafına sığınmakla kaybedilenler de çoktu.

Ama kendi doğrularını da inkar etmeyelim.

Kabadayılığın geçerli olduğu bir ülkede, kendine has bir duruşu olduğunu da.

Elindeki meşaleyi de!

Yanlışlarını onardığını düşünüyorum.

Ne olursa olsun Aykut Kocaman bu sezon Fenerbahçe taraftarıyla futbol takımı arasındaki buzlu camı eritecek biri.



***



Geçen sezonun ardından takım olarak gösterilen mücadeleyi yetersiz olarak niteleyen Aykut Kocaman'ın her taşın altına bakmak gibi bir yükümlülüğü var.

İki sezondur eli kuşağında gezen Van Persie hala zorunlu ihtiyaç maddesi!

Süs bitkileri asla açmaz!

Onurlu adamlar da mücadeleden kaçmaz!

En azından aldıklarının karşılığını vermeye mahsuben!

Fenerbahçe'nin iki sezondur askıda kalan dördüncü yıldız hayalinde basiretsiz teknik adamlar kadar, Van Persie de büyük etkendi.

Fenerbahçe tarihinde hiçbir yabancı bu kadar gamsız olmadı.

Aykut Kocaman'ın bu konuda kendine göre bir çıkış yolu mevcut.

Reçeteyi de reçeteyi iki yıl önce önermiş.

"Van Persie çok top almalı!" Umut her zaman vardır!

Aykut Kocaman kalbinde bile mücadeleyle paslaşmayan birinden umut bekliyorsa vardır bir bildiği diyelim.

Ama film başlamadan önce reklamları izlemekle, hayal edilen oyunculuğu görmek arasındaki farkı iki sezondur izlediğimizi inkar etmeyelim.



***



Dip not: Mucize nedir?

Mucize; asgari ücretle ev kirasını ödeyip, çocuk okutup onurla ayakta kalabilmektir.

Yılda 5.7 milyon euro alıp yan gelip yatanların ayağa kalkması değil.