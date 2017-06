Hamiline!

Kusursuz bir bataklıktır futbolumuz.

Timsahların pençesinde!

Kabadayılığın gösterisinde!

Aç gönlünü doyuramayanların gözünü doyurmak zordur!

"Yüzüne arsızlığın karasını çalanlar, ödemedikleri vergilerle milletin parasını çalıyor" desek hükmü olmaz.

Mesele paraysa; onlar için günah bile sevaptır.

O yüzden bazen yazılmayanlar da, onların kanlı boğazlarından geçen lokmalara en güzel cevap sayılır.



***



Kaç defa takke düştü, kaç kere kel göründü!

Namuslu adamları yoldan çevirdiler de, bunlar için yollar döşediler.

Bu ne arkası sağlam bir güç gösterisidir de, yıllardır hesap soran bulunmaz.

Perdeyi indir cellatları alkışla!

Bu mudur yani?

Ne acıdır ki medyanın bir kısmının asli görevi budur!

Türk futbol tarihinde hangi teknik adam gazetecilere edepsizlik yapacak cüreti bulmuştur da, karşısında kuzuların sessizliğini bulmuştur?



***



Futbolcunun yürekli ve edepli olacağını gösteren harika delillerle dolu bir maziyi savunuruz.

Lefter'i, Metin Oktay'ı, Baba Hakkı'yı!

Alpaslan Eratlı'yı, Turgay Semerci'yi, Metin-Ali-Feyyaz üçlüsünü.

İskender Günen'i, Rıza Çalımbay'ı, Muzaffer Sipahi'yi.

Ve bugün formaların altında göremediğimiz asaletin sahibi olan nicelerini.

Teknik adamların zarif ve soylu duruşu olacağını gösteren gerçek delillerimiz de çoktur.

Geçmişi yaşatmamızın sebebi geleceğimizi öldürenlerdir!

Ömrümüzün hafızasını yitirmedik daha!



***



Başkan, teknik direktör, futbolcu, eleştirdiğimiz bilumum futbol temsilcisi!

İşlerine gelmeyince tehdit!

İşlerine gelmeyince köpeklerini üzerimize salma projeleri.

Türk futboluna musallat olan ucuz kabadayıların şeref bellediği kumpanyadır bu!

Teşekkür etmeyi bilmeyen küfür etmeyi iyi bilir. Bizler de aldığımız her nefesin, yazdığımız her satırın bedeli olduğunu biliriz.

Merak etmesinler bizlerin hiç kimsesi yok.

Gölgelerinden başka!



***



Jose Mourinho'ya bir gazeteciyi sorar.

"Yorgun musunuz?" Verdiği cevaba bakın.

"Günde 15 saat çalışıp, ayda birkaç yüz euroyla evine dönen babalar yorgun olur, biz değil." Bizim kibirli teknik adamlarımıza sorun bakalım, nasıl cevap alırsınız?

Evine ekmek götüren babalar, onların hayat felsefesinde nerededir?

Trilyonlar kazanırken yedi sülalelerini paraya boğanlar, en küçük eleştiride demedik söz bırakmazlar!

O cahil futbolcular, birkaç maç fazla oynayınca "Biz de insanız" diye sızlanırlar.

İşçilerin yara izlerinden onlara ne?

Kanlı para izlerinden heykel dikmek varken!



***



Sıkışınca vatan millet edebiyatı ha!

Her ne kadar dili silah tutanlar, eli kalem tutanlardan değerlidir ama bizim de şair edebiyatımız vardır.

"Bu soysuz alemin düzeni böyle Futbola ihanet katanı çoktur Sizin dininiz imanınız para!

Kalbinizin bile vatanı yoktur!"



***



Sözlerim futbolcusu, teknik direktörü, başkanı, hakemi cümlesine!

Vicdansızlık kadavralarına!

Bu yazıyı hamiline yazdım!

Bozdurup bozdurup harcasınlar diye!