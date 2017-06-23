Transfer kanunu

Geçen sezondan kalanları silip temizlemeden sadece transfer konuşuluyor!

O yüzden bizler de "derinlemesine" cümleler kuruyoruz!

Futbola kalite katma duygusunu özne yapmayanlara!

Medyaya, hakemlere, teknik adamlara, futbolculara!



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Dursun Özbek'in Galatasaray'da başkanlık yapmasındaki sırrı çözmeye çalışıyorum.

Futbola nereden tayin edilmiş?

Bilgi sahibi olmadığı bir konuyu neden kendine "eğlence" olarak seçmiş?

Ve gelecek sezon için ağlama duvarına rezervasyon yaptırdı mı?

Diğer başkanlardan önce!



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Teknik adamlara bakıyorum.

Yeni anlaşmalarının kulüplerde ömrünün kaç maçlık olacağını tahmin etmek zor değil.

Tanıdık aracılığıyla kulüp bulmakla, başkalarının emeklerini çalmak arasında nasıl da gururlu duruyorlar?

Gereklerini yerine getirmemek, engerekleri göreve getirmek bazı kulüp başkanlarının politik sığınma yuvası.

Onları gıyabında yargılasak ne yazar! Kafalarını vuracakları bir duvara yazmak gibiyken gerçekler!



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Mustafa Reşit Akçay diye bir teknik adam var sessiz sedasız göreve başladı.

Şapkasından başka aksesuarı yok.

Dibine kadar teknik adam bilgisi var. Ağzından kaba bir laf çıkmaz!

Ama medya çetesi yok.

Ucuz kabadayılara kurban olanlar için, Mustafa Reşit Akçay gibilerinin hükmü olur mu? Olmasın!

Böyle teknik adamların mücevher değerinde olduğunu bilenler de az değil.

Çünkü direktör olmaktan çok daha değerli bir gerçektir; zarif bir spor adamı olabilmek.

Asaletin boşluğunu böyle adamlar doldururken!

Küfür bardaklarını da kabadayılar doldursun!

Bizim futbolumuzun kaderi de bu!



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Rıza Çalımbay'a bakıyorum.

Asgari ücretli işçilerden hiçbir farkı yok.

Futbolcularıyla çoğalan ve kötü zamanlarda ortaya çıkan bir Hızır!

Dibine kadar emekçi ve yaptıkları yapacaklarının teminatı.

Futbol dünyası ona hak ettiği değeri vermedi, vermeyecek.

İnsanlığın koordinatları onun kalbindeyken, yaşamak muharebesinde adını yazdıranları da tarih yazıyor ya!

Gerisinin anlamı yok!



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Şu sıralar deniz kıyısında selfie çekiyor hakemler.

Dolunay'ın çıkmasını bekliyorlar.

Bu sezon onlardan neler çektiğimizi göstermek için Gelecek sezonun kurt adamlığına mahsuben!



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Transferin kanunu taraftarın gözünü boyar ama hiçbir zaman sonunu düşünmez.

Ne yani bu görkemli transferlerle harika bir futbol sezonuna yatırım mı yapılıyor?

Paranın şehveti sadece transferin nefesini keser! Kalitenin yollarını açması ancak bir masaldır.

Raydan çıkmış trenler nereye götürürse onları!

Orada bekliyor olacağız!

Ellerinde ağlama kılavuzuyla!