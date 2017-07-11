Şifreler!

Ne güzeldir sezon öncesi hazırlıklar ve transferler.

Harcanan sezonun ve akıtılan trilyonların cevapları toz edilir.

Başarısızlığın bitki örtüsüdür harcamak! Uçaklardan yeni kahramanlar (!) gelir!



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Hafızasını kaybeder eski hesaplar.

Transfer mevsiminde tüm isyanlar mühürlenir.

Yakamozlar fışkırır yağ dökülmüş denizlerden.

"Bu kulüpten içeri giremez" denilen Aykut Kocaman bir gecede futbolun Obradoviç'i ilan edilir.

Bu ülkede saadet zincirine halka olmak yöneticiliğin klasik halidir.



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Fenerbahçeli Josef de Souza'nın hafta içinde garip bir açıklaması vardır. "Geçen sezon ne yaptığımızı bilmiyorduk!" Sahanın içinde mücadele edebilme gücünü oluşturamayanları hayat yormuştur belki.

Olur ya, maçlardan önce taş ocaklarında çalışmıştır da aklı başından gitmiştir.

Bu ülkede sahibinin sesi olmak yabancılar için de şereftir!

Ozan Tufan'ın kaldığı yerde Volkan Şen gönderilir.

Kanat çırpan sineklerin belgesel çekimine devam edilir!



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Geçen sezon mat olanlar şimdi şah pozisyonu almıştır.

Dursun Özbek'in indirdiği uçaklarla, kaçaklar arasındaki açığın hesabı rakiplere yüklenerek örtbas edilir.

Sahi ya gelen uçaklara bakılır da, giden uçakların bagajlarında kaç transfer ölüsü vardır, hesabını kimse tutmaz!

Başkanlar tarafından cümlemiz enayi farz edilir.



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Sneijder'i gözden çıkaran yönetim, Selçuk İnan gibi çıbanbaşını kollar.

Yılda 3.5 milyon euro!

Arkası sağlamdır. Sahada çay içse, milli takım forması bile üzerindedir.

Belki de ayakkabısı yılan derisidir, paha biçilmez bir şey!

İşte futbol böyle bir şey!

Sneijder geçen sezon Selçuk İnan'la kanka olmuştur. Takım içinde iki kişilik takım kuranlar, sırtlarını da kollamak zorundadır.

Sneijder'e bu ülkeden kalan en anlamlı miras da bu olsun!

Birkaç yıl öncesini düşünsün filmin karelerini dondursun.

Ve giderken ayakkabıların sırrını sorsun Selçuk İnan'a, En çok da yumurta topuklu ayakkabıyı kimin hediye ettiğini!

Sadece kalpler değil, şifreler de kırılmak içindir!



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Beşiktaş, Gökhan İnler'le yollarını ayırırken ağzından yeminli söz alınır.

"Fenerbahçe ile Galatasaray'a gitmeyeceksin!" Ne aciz bir tavır!

Futbolcuların kendilerinde bulamayacağı değeri rakip takımlarda bulmalarından korkmak çaresiz bir anlaşma biçimidir.

"Delikanlı defterlere böyle mühür basılmaz" denilir.

Duyan da sağolsun duymayan da notuyla birlikte.



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Ne güzeldir sezon öncesi transferler!

Gençliğin hükümsüz olduğu transfer mevsiminde, ihtiyaç fazlası yabancıların ayrılıkları tasarruf farz edilir.

Başarısızlığın koşullarını tek başına oluşturanların, her şeyin unutturma seansları akıl oyunu sayılır da!

Sezon ortasında haykıran taraftarların gözlerine mil çekilir!