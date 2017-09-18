Sen kocaman kal

Kalecilerin gündemi ile başladı bu hafta 3 büyüğün maçı da.

G.Saray'da Muslera'ya verilen mesaj, Trabzonspor'da Onur'un sakatlanması ve F.Bahçe'de Volkan Demirel!

Yedek bıraktı Aykut Kocaman Volkan'ı. Kameni bile öylesine inanmamış ki bu maçta 11 başlayacağına, 'kaleci kazağı antrenman kazağı' gibiydi.

Janssen fiziksel görüntüsü ile 'Ben golcüyüm' diye bağırıyor ve sahadaki pozitif duruşuyla da güven veriyor.

Suratı asık forvet, santrfor olmaz.

Özellikle büyük takımda golcü ve kaleci pozitif duruşu ile diğer arkadaşlarına güven vermeli. Janssen de böyle bir ışık gördüm.

Valbuena ne zaman, nerden, ne yapacağı belli olmayan küçük dev adam.

Hep bir şeyler yapmaya çalışıyor ama dilinden kimse anlamıyor.

Biraz Janssen çözer gibi olmuş lisanını Valbuena'nın. Fenerbahçe defansı çok kontrolsüz. Ani gelişen Alanya ataklarında Skertel'siz, Topal'sız Fenerbahçe defansı, balansı bozuk araba gibiydi. Sağa sola yalpaladı durdu. Fenerbahçe taraftarı Janssen'in golünden sonra rahat değildi. Çünkü Fenerbahçe savunması hata üstüne hata yaptı durdu.

Orta sahası bomboş olan Fenerbahçe'de defans daha fazla dayanamadı, elini kolunu sallaya sallaya gelen Alanyaspor'dan golü yedi.

Ne oynadığı belli değil Fenerbahçe'nin.

Takım hücuma çıkarken ne yapacağını bilmiyor! Mehmet Ekici varken ölü topları başkası kullanmamalı Fenerbahçe'de.



Bu kadar top tutulmaz!

Aykut Kocaman, Guardiola'yu örnek alıyormuş. İspanyol teknik adam bu Fenerbahçe'yi izlese acaba kendi oyun, taktik ve sistemini örnek alan Aykut Kocaman'a ne der? Guardiola'nın çalıştırdığı takımlarda futbolcuların topu ayakta tutma süresi 2 saniye bile değil.

Topu çabuk ayağından çıkartıp, hızlı paslarla rakip kaleye giden, top oynatmaya çalışan ve bunu başaran Guardiola'yu da, M.City'i de biliyoruz.

Valbuena topu alıyor 20 saniye topla oynuyor. Mecbur kalıyor buna Valbuena.

Giuliano da buna dahil.

Guardiola'nın Manchester City'sinde sağlı sollu, tam saha baskı ile kazanılıyor maçlar. Aykut Kocaman'ın kendi oyuncularına M.City'i gece gündüz izletmesi şart. Sen hep Kocaman kal hocam! Guardiola gibi olmaya çalışma. Senin elindeki malzeme bu! Ve bu oyuncular topluluğu senin Guardiola gibi olmana izin vermez, küçülürsün.

Sen 'Kocaman' kal. Başka formüller ara. Fenerbahçe iyi oynamadı skor aldatmasın kimseyi. Çok kötü bir Alanyaspor vardı dün gece. Beşiktaş derbisi bu kadar rahat geçmez.