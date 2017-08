Fenerbahçe Euroleague’de

Karabağ Kopenhag'ı eliyor.

Kopenhag Vardar'ı eliyor.

Vardar F.Bahçe'yi eliyor.

Sonuç 5 milyon euro bütçeli Karabağ Şampiyonlar Ligi'nde. Vardar Avrupa Ligi'nde. F.Bahçe? Uefa sıralamasında 266. sırada yer alan Vardar gibi bir takıma F.Bahçe 3 tane 45 dakikalık bölümde 1 gol atamadı. Tüm umutlar son 45 dakikaya kalmıştı. Tabi uzama ihtimali de vardı.

Vardar 6'lı defansla başladı maça akıllıcaydı. Aykut Hoca ne yapmalıydı?

Elinde ne kadar gole dönük futbolcu varsa başlamalıydı. Soldado, Aatıf, Ahmet kim varsa. Kadıköy'de böyle bir takıma karşı her ofansif oyuncunla çıkacaktın. Vardar tek forvetle çıkmış sahaya F.Bahçe 4 defans ile. Yahu çıldırmamak elde değil.

Vardar karşısında önceliğimiz gol yememek diyen Aykut Kocaman'ın planları işliyordu ilk yarıda!



?Vardarlılar'ı mutlu etti

Bir ara gözlerime inanamadım; İsmail'in kendi ayağındaki topu taca atması ile başlayan bir maçtı. Vardar'ın teknik direktörü kenarda bir oraya bir buraya koşuyordu. Nasıl bir ruh, nasıl bir kazanma isteği. Futbolda kenarda duran teknik adam soğukkanlı olamaz.

Soğukkanlı olması gerekenler yardımcılarıdır. Teknik adam zaten yapacağını yapmış artık maça çıkana kadar. İşte bunu düşündüm ilk 30 dakika.

Bir F.Bahçe teknik direktörüne baktım bir Vardar'ınkine... 39 dakikada sadece bir pozisyon buldu F.Bahçe. Duran top ve korner taktiği olmaz mı F.Bahçe gibi bir takımın.

Sol bek şart. Forvet şart. Stoper şart.

Ozan'a alternatif şart. Alper'i her yazımda övmeye devam edeceğim. Bu adamdan bir maçta Alex, bir maçta kanat, bir maçta ön libero olmasını istiyorsunuz. Bırak da Aykut hocam, Alper gerçek Alper gibi oynasın. Nasıl aranıyor değil mi? Caner, Gökhan, Volkan Şen, Lens? F.Bahçe takımı Vardar taraftarını mutlu etmek için çıkmış gibiydi sahada.



Risk almayan Kocaman

İkinci yarıya başlayan F.Bahçe'de her futbolcu bireysel kabiliyetiyle gol, arayarak başladı. Kulübe unutuldu. Riskler iyice alındı. Risk almayan tek isim Kocaman'dı. Roman'ı çıkart, Topal tek ön libero kalsın. Ya da tam tersi.

Tek ön libero neyine yetmedi? 'Soldado girsin Soldado' diye bağırıp durdum evde. Dakika 60 tek forvet oynuyordu koskoca F.Bahçe! 60.dakikada Vardar'ın teknik adamı çıldırıyordu.

F.Bahçe'den milyon eurolar alan Van Persie ayağı kopsa 90 dakikayı tamamlamak zorundaydı. Aynı şekilde paraları koyacak yer bulamayan, taraftara umut olan Soldado sakat sakat oynayacak, 90 dakika oynayacak.

F.Bahçe öne geçtikten sonra düşünün Vardar'ın hocası 'yaslanmayın, daha ileri' diye bağırdı. Vücut dili bunu anlatıyordu.

F.Bahçe'de düşünün son 20 dakikada 'Ahmet Han ne zaman girecek' diye bekleyen milyonlar.

Özetle; forvet, orta saha yok. Defans evlere şenlik, kaleciler şaka gibi, Aykut Hoca tek tek sakallarını saydı. Neyse biz yine ligimizin dünya derbisine bakacağız;

F.Bahçe-G.Saray maçlarına.

Vardar ve Östersunds'u da Avrupa'da izleyeceğiz. Daha yaz bitmeden F.Bahçe ile G.Saray Avrupa'da bittiler!

F.Bahçe'ye Euroleauge'de başarılar!