Obradoviç’i çağırın
Avrupa hatta dünya futbolunda artık küçük-büyük takım kalmadı diyoruz. Diyoruz da, aslında öyle değil işte. Koskoca Fenerbahçe ile Vardar aynı değerde, kalitede dersem bana 'futbol cahili ' denemesi gerekir. Büyük takım da var küçük takım da var. Fenerbahçe, her anlamda ve manada rakibi Vardar'dan daha büyük.
Normal olarak bir Valbuena yeter de artar Vardar'a. Olmayan ise şu büyük kulüplerde.
Fenerbahçe gibi büyük olan bazı kulüplerde. İnanmamışlık, inanmış olup da yapamamak. Takım olamamak.
Sadece 3-4 futbolcu ile maç kazanılmıyor.
Sen teknolojinin en son ürünleri silahları kullanırken, onlar sana topla, tüfek ile geliyor ki öyle de oldu.
Maça başlarken 'nasıl olsa bizim' havası yetmez! Vardar 'kaybetsem ne olur ki en azından futbolum, cesaretim konuşulsun' felsefesiyle başladı. Fenerbahçe top oynamıyor. Fenerbahçe'de sadece bireysel olarak Valbuena her anlamda mücadele etti. Kaptı, saldırdı, koştu, koşturdu, vurdu, denedi. Ne diye Ahmet ile başlarsın ki Aykut hocam maça?
Soldado böyle bir takıma ilerde tek başına beklerken bile korku salar. Paniğe sebep olur. En azından çabuk dönemezsem 'Soldado'ya yakalanarım' der.
Derdi! Demediler çünkü. Dedirtmedi bunu Aykut hoca. Gerçkten topa vurmayan takıma esir oldu Fenerbahçe.
Alper orta yapmayı unutmuş gibiydi!
Sola ve forvet hattına çok iyi adamlar şart. İki değil en az üç transfer şart.
Vardar koca bir sıfır!
Dört ise 'ruh ve inanç'. Fenerbahçe böyle devam ederse ki şu an (77.dakika) duran toplar ve karamboller dışında hiç bir şekilde gol atamaz. Eğer böyle devam ederse Aykut Kocaman , Fenerbahçe taraftarı bu sezonda şu ifadeyi kullanacak 'bu sene de aynı sene ve biz önümüzdeki maçlara bakacağız'. Vardar takımına Fenerbahçe çift ön libero oy-na-maz!
Vardar takımı koskoca bir sıfır.
Buna rağmen F.Bahçe böyle bir takıma karşı sürekli istekli gibi görünse de acı olan temsilcimiz beraberlik golüne en ciddi şekilde 80. dakikada yaklaştı! 80. dakika...
Kurtarıcı olarak oyuna Aatıf'ı alıyorsun.
Ozan taraftarına can çekiştirdi adeta.
Ozan gibi bir adamın Fenerbahçe'de lider olması gerekmez mi?
Bu işin bir de İstanbul'u var demek lafını Vardar gibi bir takıma söylemekten utanmayan Fenerbahçeli yoktur.
Hasan Ali, Şener gibi iki yeteneğe ne elduğunu anlayamıyorum. Sıfır pozisyonla maç bitirir mi F.Bahçe? F.Bahçe Vardar değil de ya Sevilla ile oynasaydı? İnanın içerde dışarda fark olurdu.
Bu F.Bahçe'yi ne Giuliano, ne Ekici, ne de yeni golcü kurtarır. F.Bahçe öyle bir durumda ki Guiza, Maldonado gibi adamları arar oldu. Öyle bir gece izletti ki F.Bahçe 'her haliyle komedi kuşağı' gibiydiler.
Düşünün Vardar'ın 90'da kırmızı kart ile 10 kişi kalmasına, berabere kalmış kadar sevindi, sevindiler bazıları! Şimdi soru şu; Vardar Süper Lig değil 1. Lig'de kaçıncı bitirir sezonu? 2-0 oldu ve aklıma bir anda Östersunds geldi nedense.
Dedim ya, bu filmin ikinci bölümüne dünyaca ünlü yönetmen Obradoviç'i çağırın.
Çağırın gelsin Obradoviç. UEFA film kuşağı, komedi film kuşağına dönmesin.