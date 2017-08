Obradoviç’i çağırın

Avrupa hatta dünya futbolunda artık küçük-büyük takım kalmadı diyoruz. Diyoruz da, aslında öyle değil işte. Koskoca Fenerbahçe ile Vardar aynı değerde, kalitede dersem bana 'futbol cahili ' denemesi gerekir. Büyük takım da var küçük takım da var. Fenerbahçe, her anlamda ve manada rakibi Vardar'dan daha büyük.

Normal olarak bir Valbuena yeter de artar Vardar'a. Olmayan ise şu büyük kulüplerde.

Fenerbahçe gibi büyük olan bazı kulüplerde. İnanmamışlık, inanmış olup da yapamamak. Takım olamamak.

Sadece 3-4 futbolcu ile maç kazanılmıyor.

Sen teknolojinin en son ürünleri silahları kullanırken, onlar sana topla, tüfek ile geliyor ki öyle de oldu.

Maça başlarken 'nasıl olsa bizim' havası yetmez! Vardar 'kaybetsem ne olur ki en azından futbolum, cesaretim konuşulsun' felsefesiyle başladı. Fenerbahçe top oynamıyor. Fenerbahçe'de sadece bireysel olarak Valbuena her anlamda mücadele etti. Kaptı, saldırdı, koştu, koşturdu, vurdu, denedi. Ne diye Ahmet ile başlarsın ki Aykut hocam maça?

Soldado böyle bir takıma ilerde tek başına beklerken bile korku salar. Paniğe sebep olur. En azından çabuk dönemezsem 'Soldado'ya yakalanarım' der.

Derdi! Demediler çünkü. Dedirtmedi bunu Aykut hoca. Gerçkten topa vurmayan takıma esir oldu Fenerbahçe.

Alper orta yapmayı unutmuş gibiydi!

Sola ve forvet hattına çok iyi adamlar şart. İki değil en az üç transfer şart.