Kocaman bir Advocaat gördüm

F.Bahçe'de İsla sağ tarafta çok hareketli ve istekli başladı gibi görünse de, Göztepe'nin sol tarafının fena durumda kötü olmasından göze öyle geldi. Yoksa İsla'nın iyiliğinden değil. Dirar bir şeyler yapmaya çalışıyor da, kapasitesinin üzerine çıkamıyor. Fenerbahçe'nin ilk 11 oyuncusu değil. Van Persie fit olmuş geçen sezona göre ama varlığı yokluğu belli değildi. İçim acıyor Van Persie gibi bir yıldız, berbat oyunuyla gözlerimizin önünde eriyor.

Mehmet Topal normalde kendisini hep yeniliyor her sezon ama bu sefer bıyıklarıyla yenilemiş. Anlamsız bir düşüş var "Çok değer verdiğim Mehmet'te".

Fenerbahçe'de hep eleştirilen Alper'i aksine hep beğenirim. Her şeyi yapıyor.

Deniyor, koşuyor, insiyatif alıyor. Aykut hocanın vazgeçilmezlerinden olacak.

Fenerbahçe'de her sezon bir futbolcu hep kurtarıcı olur ve ön plana çıkar.

Sarı-lacivertlilerin bu sezon kritik dakikalarda özellikle can simidi Valbuena olacak.

Volkan Demirel'in yediği golün hiç bir açıklaması olamaz. İnşallah Lucescu izlememiştir!



Göztepe bilinçli ve organize

Göztepe'yi iyi hazırlamış Tamer Tuna.

Benim için Andre Villas Boas'tır o... Jose Mourinho'nun Villas Boas'ı gibi. Tamer Tuna da çok iyi işler yapacaktır. Hatta Şenol hoca Tamer Tuna'nın eksikliğini inanın çok hissedecek. Göztepe toplama bir takım ama Fenerbahçe'ye göre daha bilinçli ve organize işler yaptı. Kim kimin ne yapacağını ezberlemiş şu kısa süre içinde. Bu arada Göztepe'de ilk 11'de tek yerli vardı o da Sabri.

Fenerbahçe'de Skrtel'in yanında Neustadter ile olmaz bu iş. Çok sağlam bir stoper şart. Giuliano üretkenlik anlamında Fenerbahçe'ye güç kazandıracak.

Belki o zaman bir şeyler değişir! Dün akşamki kadro Fenerbahçe'nin ideal kadrosu değil de formanın içindekiler Fenerbahçeli.

Merak ettiğim Hasan Ali ve Şener artık ikinci planda mı kalacak?

Soldado çok çabuk hazırlamalı kendini.



Lens ve Volkan Şen aranır!

Bu Fenerbahçe'nin geçen seneden tek farkı kenarda Advocaat değil Aykut Kocaman var. Futbolu aynı, hatalar aynı, sıkıntılar aynı. Göztepe'nin ikinci yarıda atığı golde Neustadter'in beli kırıldı sandım.

Volkan üzerine gelen top için niye kendi soluna atlar?! Lens ve beğenilmeyen Volkan Şen'i çok arayacak Fenerbahçe.

Şu an yazımı yazarken skor 2-2... Ancak Fenerbahçe 3-2, 4-2,5-2 de kazanmış olsa aynı şeyleri yazacağım. Düşünün Dirar çıkıyor, 67'de Aatıf giriyor! Van Persie çıkıyor, Ahmet Han giriyor! Böyle mi şampiyonluğa oynayacak Fenerbahçe?

Bu isimler mi?

Cuma günü Medipol Başakşehir-Bursaspor maçını izledim. Fenerbahçe'nin futbolu Başakşehir'e değil Bursaspor'un kötü oyununa daha çok benziyordu. Ve Başakşehir dün akşamki Fenerbahçe'ye 10 puan fark atar sezon sonunda.

Fenerbahçe yeni sezona geçememiş.

Sanki geçen sezonun 35.haftasını oynadı.

Advocaat'ın, KOCAMAN bir Fenerbahçe'si vardı sahada.