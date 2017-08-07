Pepe Pepe çok üzülüyor

Finalden daha çok Lens transferi konuşuldu maç önü. Eminim Beşiktaşlı futbolcular da bu durumdan etkilendi. Quaresma öyle bir başladı ki 'benim yerim garanti, Lens ile Ryan Babel düşünsün' der gibiydi. Sanki bütün yaz dinlenmiş, Rusya'da düzenlenen konfederasyon kupasında oynayan o değilmiş gibiydi. Aslında o kadar yorgun ki ama işte Lens gelince ne yorgunluk ne bıkkınlık kalır.

Hele bir de 2018 yazında Dünya Kupası var! Kaptırmak ister mi hiç yerini Quaresma.

Bilakis bu sezon Beşiktaş'ın en büyük yıldızı olacak. Siyah beyazlı formayla en iyi kariyer sezonunu yapacak. Bunu unutmayın.

Pepe çok mutlu ve 10 yıllık Beşiktaşlı gibiydi. En geriden takımını yöneten teknik adam gibiydi. Çok alakasız olacak ama defansın 10 numarasıydı sanki. Hiç böyle görmemiştim Pepe'yi. Ne Real Madrid'de ne Portekiz milli takımında. Belli ki zaman zaman ön liberoya da çıkışları da olacak.

Bu Beşiktaş hücum ayaklarının daha güvenli saldırmasını sağlayacak rakip kaleye.

Bu demek değilki 'bir stoper daha lazım değil'. Bilakis. Muhakkak şart. Şenol hoca Medel'i istemiyormuş kısa boylu diye.

Puyol da kısaydı. Mascherano da. Hem Medel de ön liberoda zaman zaman Beşiktaş'ın işine yarayacak, Beşiktaş'a çok şey katacak 'savaşçı' oyuncu. Beck ile Gökhan Gönül'ü kıyasladım. Beck iyi niyetle ileri çıkışlar yapıyor. Gökhan Gönül gibi olamıyor ama. Pas atamıyor. Besleyemiyor gerçek hücumcu arkadaşlarını. Ve geri de dönmekte geç kalıyor. Nitekim Konyaspor'un ilk golüne bakın. Beck gitti Beşiktaş'ın defansı dağıldı. Yani bu demek oluyor ki; Futbolda önce gerçek görevini yapacaksın.

Bir de unutmadan Adriano'nun ilk golde durduğu yer yanlış.



Babel'in kötü futbolu etkiledi

Konsantrasyon kocaman sıfır Adriano'nun ve en çok da ağır kaldı hem yenilen golde hem diğer pozisyonlarda. Tabi bunda Babel'in kötü futbolunun da etkisi oldu Adriano'nun negatif oyununda.

Konyaspor haddini bilerek, sabırla ve bilinçli oyunuyla ilk yarıda bir gol buldu ve soyunma odasına da kupanın tek sapından tutarak gitti. İlk yarıya göre konuşuyorum.

Beşiktaş süper lige hazır ama Şampiyonlar Ligi'ne kesinlikle hazır değil. Umut Güner'e sesleniyorum; kaleci alın. İyi bir kaleci alın. Beşiktaş'ın en zayıf iki halkasından biri kalecisi. Mutlaka kaleci alın.

Maça Konyaspor Beşiktaş'ı oynatmamak için çıkmış; Faul yap, rakibi boz. Bozdu da ilk yarıda.

Büyük takım dediğin topu ayağında tutar. Sürekli top kayıpları. Hem de en kritik anlarda. Beşiktaş şampiyonluk uykusundan henüz uyanmamış. Zaten bu hazırlık maçlarından da belliydi. Beşiktaş takımı oynayamıyor bireysel becerilere güveniyor. Daha sezon başı fiziksel çöküş var. Defans hattı ile forvet hattı arası inanılmaz kopuk. Caner sol tarafın kim ne derse desin gerçek sahibi. o girdi sol taraf hareketlendi. Cenk beraberlik golü ile değil Negredo, Ronaldo da gelse 'kral benim' mesajını verdi. Maçın skorunu ise Real Madrid'den gelen PEPE belirledi.

Sebep olduğu penaltı Konyaspor'u süper kupanın sahibi yaptı. Ne diyordu çizgi filmde;

Pepe, Pepe çok üzülüyor.