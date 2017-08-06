Fatih Terim düşmanlarına mektup

Tarihi bir operasyonla, Türk futbolunun en büyük, en özel ve en bilgili teknik adamını Milli takımdan uzaklaştırdılar.

Ağlayarak getirdiler yuvasından gözyaşları ile kopardılar, itibarsızlaştırmaya çalışarak gönderdiler.

Kalemşörleri devreye soktular. Kalemlerinden kan damlattılar Terim'e fırsat bu fırsat deyip düşman kesilenler. Parasının, aldığı nefesin, attığı adımın hesabını sordular. Bundan kim zararlı çıktı? Terim mi? Şimdilik öyle görünüyor, şimdilik!!!

Şimdi Türk halkına, TFF'ye ve en önemlisi de Fatih Terim'den 'şimdilik köşe bucak kaçan ' Dursun Özbek'e bazı sorularım var;

Hayatının çocukluk dönemlerini yoklukla geçirmiş, okuldan arta kalan zamanda fıstık arabası ile babasına yardım etmiş. Daha çocukken ailesine bakmış. Önüne ortaokul döneminde iki yol çıkmış; ya okuyacaksın, ya da futbol oynayacaksın.

İkisi birden imkansız olmuş Terim için.

Parası yok çünkü Terim ailesinin... Risk almış.

Cesur davranmış ve 'ben futbolcu olacağım, hayatımı futboldan kazanacağım' demiş.

Yani anlayacağınız teriyle, tırnağıyla buralara gelmiş. Baba parası ile gelmemiş, babasının mirasını yememiş!!! Bazıları gibi...

Artı sözleşmesi devam eden bir adamı işten kovarsanız tazminatını da vermek zorundasınız.

Vermezseniz bu devlet kanunlarına göre bir suçtur! Bu yazıyı okuyan siz, bir iş yeri ile sözleşmeniz devam ederken işten kovulsanız, tazminatınızı bırakır mısınız?

Siz hiç işten kovulan bir doktora, mühendise, mimara, komşunuza, kardeşinize 'niye tazminatını alıyorsun' diyor musunuz?

Şunu bir kere herkes iyi bilsin: İnsanları yanlış bilgilendiriyorlar. Ne diyor vatandaş? 'Terim bizim vergimizi çalıyor, o bizim paramız.' Kusura bakmayın ama İlber Ortaylı hocam gibi konuşacağım 'çok cahilsiniz'. TFF, özerk bir kurumdur.

Geliri devletten değildir. Yaptığı sponsorluk anlaşmalarından gelir ve hiç bir vatandaşın hiç bir şekilde Terim'in tazminatında da hakkı yoktur.

He unutmadan Fatih hoca henüz o parayı almadı da... Hani diyorlar ya 'tazminatını bağışla hoca' diye. Bahsettiğiniz Fatih Terim en az beş yüz aileye baktığı gibi bin çocuk okutuyor, eğitim masraflarını karşılıyor, okullar yaptırıyor.



1- Fatih Terim ile Terim'e sallayanlar ve operasyon düzenleyenler bir kere Milano'ya seyahat eder misiniz?

2- Terim ile Floransa'ya gezmeye gider misiniz?

3- İtalya'da sokaklarda etrafını sararak, sevgi selinden yürüyemem, elini öpmeye çalışan ve grande-grande (büyüksün-büyüksün) diye iltifatlar yağdıran İtalyanlar nerde, bizim 'gözleri kan dolmuş, kompleksli sözde futbol adamları' nerde?

4- Aynı İtalyan hükümeti Terim'e devlet töreni ile 'yüksek liyakat nişanı' verirken, biz Terim'i neredeyse hain ilan edeceğiz?

5- Yıldırım Demirören 25 Eylül 2013'te ne demişti? 'Terim benim elemanım değil kader birliği yaptığım hocamdır'. Kader arkadaşını niye yarı yolda bıraktın Sayın Başkan?



Gelelim iki gün önce Bodrum'a kadar gidip Fatih Terim ile görüşmeyen, görüşemeyen Dursun Özbek'e soracağım sorulara;

1- Yurt dışı kampında olan Galatasaray'da, takımın başında kim var? Hangi yönetciniz sorumlu? Futbolcularınız derdini kime anlatıyor?

2- Avusturya kampında huzur yok.

3- Terim zamanında Galatasaray Emirates CUP'larda mücadele edip şampiyon olurken, şimdi kimle maç yapacağınızı bile bilmiyorsunuz?

Gelişi güzel maçlar alıp TV'den yayın bile yapamıyorsunuz.

Galatasaray muhabirleri periscope yayını ile bu rezilliğe çare arıyor.

4- Fatih Terim'e neden teklif yapamıyorsunuz? Kimden korkuyorsunuz?

Siz Tudor'u sosyal medya baskısı ile getirmediniz mi?

Şimdi sosyal medya 'Fatih Terim yuvaya' diye yıkılıyor. Kimden, kimlerden korkuyorsunuz?

5- Sağa sola 'Terim'in devlet ile arası bozukmuş gibi dedikodular ' yayıyorsunuz. Yalancısınız. Çünkü Sn. Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde Fatih hoca ile telefonda görüştü. Yakın zamanda bir araya gelecekler. Benden söylemesi!

6- Rakiplerin Şenol Güneş, Aykut Kocaman, Abdullah Avcı, Ersun Yanal iken sen Tudor ile devam etmeye kalkarsan 4. haftada olağanüstü kongre hazırlıklarına başlarsın.

7- Fatih Terim'i başa getirirsen hem kendini hem Galatasaray'ı kurtardığın gibi, tribünleri ve takım içindeki birlik beraberliği de sağlarsın. Fatih Terim senin can simidindir. Ya o simide tutunacaksın ya da o suda boğulacaksın başkan...

Ne diyordu Fatih Terim 'Hayat, neden olmasın?'