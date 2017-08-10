#cometotransfer

Belhanda'yı ve diğerlerini geçtim Galatasaray'da. Badu N'Diaye, bir transfer cinayetidir.

Türk futbol tarihine Osmanlıspor'u transfer şampiyonu yazarken Galatasaray'ın kara lekesi olmuştur. Galatasaray toplama takım gibi. Kimse kimseyi tanımıyor.

İddia ediyorum. Deneyelim. Sokaktan geçen bir siyahi vatandaşı, güzel bir arabaya bindirin, Metin Oktay Tesisleri'nden içeri elini kolunu sallaya sallaya girer. Ve bu kim olduğu belli olmayan siyahi vatandaşa 'sen kimsin, niye geldin, kime geldin?' diye kimse sormaz. Sanrılar ki ' yeni transferimiz gelmiş'. Daha da ileri gideyim, iddia ediyorum; Galatasaray'da yöneticilerin çoğu ilk 11'i sayamayacağı gibi, futbolculardan sadece 5-6 tanesini tanır!

Fenerbahçe Soldado iyi forvet-ti.

İyi golcü-ydü. Çok gol atar-dı. Valencia'dayken, Villarreal'deyken. Şimdi bir savaş gazisi gibi gelecek. Giuliano Fenerbahçe'de iş yapar. Tam 10 numara.

Frikikleri çok iyi. Ara paslar muhteşem.

Gol attırmayı atmaktan daha çok seviyor.

Gremio'dan almıştı Zenit. Brezilya'nın altyapı futbol fabrikasından. Tip olarak Hulk'a benzetiyorum. İş yapar çok iş yapar Fenerbahçe'de. Geçen sezon Rusya Premier Ligi'nde Manuel Fernandes'ten sonra en fazla gole katkı yapan oyuncu. Tam 15 golde katkısı var. İyi pasör. Geriye dönmeyi sevmiyor.

Ofansif futbolcu. Çift yönlü değil.

Talisca tarzında defansif özelliği yok.

İçimden bir ses Negredo, Aboubakar'ı aratacak diyor. Gomez gibi olmasıysa imkansız. Negredo'ya baktıkça nedense aklıma biri geliyor; Guiza !

Hani şu Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelip oklarını kendine saplayan Guiza'ya.

Sonu inşallah onun gibi olmaz ama içimdeki sesten nefret ediyorum.

Raul gibi bitirici özelliği olduğu dönemlerden sonra yaşadığı sakatlığın etkisi ile yaşadığı formsuzluklar onu hep aşağıya çekti. Bazı dostlarım kendisini Almeida'ya benzetirken, bazıları da 'Almeida'dan daha iyi' yorumunu yapıyor.

Dedim ya içimdeki o sesi duymak istemiyorum. Sonu Guiza gibi olmasın.



10 numara gibi davran

Beşiktaş'ta Medel konusunda (eğer transfer gerçekleşirse) çok umutluyum.

Savaşçı bir ruha sahip. Hem stoper hem ön libero oynuyor. Şenol Güneş 'boyu kısa' diye istememiş. Ama sonunda ikna edildi sanırım. Gerçekten oyun içinde tatktiksel değişiklikte hamle yapılacak bir isim Medel.

Kuvvetli, çabuk ve korkusuz.

Oğuzhan Özyakup'a küçük bir mesaj; sen artık 10 numarasın 10 numara gibi davran.

Ve yönetime sesleniyorum; Tolgay Arslan'ı sakın ama sakın satmayın.

Dünya futbolunda çok özellikli, çok yönlü oynayan böyle futbolcular değere değer, güce güç katar.



?Trabzonspor daha şanslı

Trabzonspor'a bu sezon çok güveniyorum.

Kaliteli yönetim. İyi, sıcak, centilmen ve taraftarına yakın başkan.

Ersun Yanal'a çok inanıyorum. Olcay Şahan, Burak Yılmaz, Kucka, Yusuf Yazıcı müthiş isimler. Kanat oynayan Bongonda hazırlık maçlarında büyük umut verdi. Yusuf Erdoğan'a ise sahip çıkılmalı. Yeniden doğacaktır. Trabzonspor'u Fenerbahçe ve Galatasaray'dan daha şanslı görüyorum.

Medipol Başakşehir'de Elia, Clichy, Tunay, Kerim, Gökhan İnler, Mert Günok ve daha ismini saymadığım tüm oyuncuların bonservis bedeli neredeyse toplam 2.5 milyon euro civarında.

Bu bir belgesel konusu olmalıdır. Ve bu takım şampiyonluğun en güçlü adayıdır.

Buradan kendi takımlarına küskün ve sadece futbolu seven tüm taraftarlara sesleniyorum; Başakşehir takımını gidin izleyin. Üzerinizde hangi forma olursa olsun, Gidin ve bizlere yeniden futbolu sevdirmeye çalışan bu takıma destek olun.