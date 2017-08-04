Söz verdin başkan söz

Çok yakın bir zamanda, yine bir kürsü konuşmasında, tüm Fenerbahçelilere şöyle seslenmişti Başkan Aziz Yıldırım;

'Söz veriyorum seneye, şampiyon olup karşınıza geleceğim. Hatta bunu tüm yüzsüzlere karşı yapacağım.' Başkan Yıldırım taraftara o kürsü konuşmasında öyle bir umut vermişti ki Gomis, Belhanda, Fernando Galatasaray'a, Pepe, Negredo Beşiktaş'a, Kucka, Burak Yılmaz Trabzonspor'a , Gyan Kayserispor'a değil de Fenerbahçe'ye gelecekmiş gibi vaatlerde bulunmuştu. N'aptı Başkan? Gitti Valbuena'yı getirdi. İyi transfer mi? Tabi ki, şüphesiz, muhteşem. Peki Lens nerde? Peki santrfor? Peki Kajer'den daha iyi stoper?

Peki Sow'dan daha iyisi? Peki 10 numara?

Peki, peki, peki... Taraftarlar ve camianın önde gelen isimleri son iki haftadır tırnaklarını yiyor. Beklemede herkes; Bomba, bombalar ne zaman patlayacak? Unutmadan!

Mehmet Ekici yıldız değil mi? Tabi ki,kocaman bir yıldız. Ama bir Alex değil.

Alex Fenerbahçe'de oynadığı süre boyunca hiç bu kadar uzak kalmış mıydı takımından?

Yıldız oyuncu, maestro futbolcu kolay kolay sakatlanmaz. Sakatlansa da zor günde takımını yalnız bırakmaz.

Ligin başlamasına 10 gün kaldı. Fenerbahçe'nin golcüsü yok! Fenerbahçe eskiden sezona başlarken 'Beşiktaş ve Galatasaray'ı geride bırakmak için yola çıkardı.

Aynı Fenerbahçe bugün bu kadroyla, Adebayorlu, Elialı, Clichyli, Gökhan İnlerli, Kerimli, Mevlütlü transferler yapan taş gibi Başakşehir'in önüne geçebilir mi?

Bunu ben değil 'milyonlarca Fenerbahçe taraftarı' soruyor. Başkan öyle iki transfer yaptı ki 'yemek öncesi masaya gelen ara sıcaklar misali'. Dirar ve İsla! Patlıcan ezmesi ve fındık lahmacun gibi. Taraftar şimdi ana yemekleri bekliyor. Ama vakit kalmadı.

Lig başlıyor, Fenerbahçe'nin henüz golcüsü yok. Lig başlıyor, Fenerbahçe'nin eski alternatif kadrosu yok. Lig başlıyor, Fenerbahçe'de yoklar çok! Düşünün takımda tek ve en etkili alternatif Volkan Demirel ve Kameni. Aykut Kocaman'ın futbol felsefesine ve ilmine güveniyorum. Güzel şeyler yapacak muhakkak. Lakin sıkıntı büyük.

Bir aşçıya en güzel yemeği yaptırmak için en iyi malzemeleri vermeniz şart. Fenerbahçe'nin buzdolabı şu an bomboş ve olan malzemenin de tarihi geçmiş.

Sturm Graz maçı için tek kelime yazmam doğru olmaz. Ölçü değil çünkü.

Fenerbahçe, kendi ayarında oynadığı ve ölçü kabul edilecek tüm maçları kaybetti ya da berabere kaldı; A. Bilbao, Monaco, S. Lisbon, Marsilya.

Fenerbahçe bu sezon da, bu kadro ve bu anlayışla yine hayalet tribünlere oynar. Söz verdin Başkan! Bir dahaki kürsü konuşmanda 'tüm yüzsüzlere karşı şampiyon olarak geleceksin, söz verdin'.