564 yıl sonra

Beşiktaş şu an Türkiye'nin en zengin kulübü. Her anlamda.

Maddi ve manevi en zengini Beşiktaş. Kasası dolu, yüreği dolu, tribünleri dolu. Dolu dolu Beşiktaş.

Caddeler, sokaklar, karalar, sular Beşiktaşlılarla dolu.

Gözler de dolu dolu. 15. şampiyonluğun coşkusu ile dolu Beşiktaş.

15 oldu diye ya da bir başka ifade ile 3. yıldızdan sonra bir yanda sevinçten ağlayanlar, diğer tarafta kıskançlıktan çatlayanlar! Tartışmalar şimdiden başladı.

Beşiktaş yönetimi sesini yükselterek mesaj veriyor rakiplerine, Aziz Yıldırım'a; '4.yıldızı sizden önce takacağız'.

Yapar mı yapar Beşiktaş. Bu Şenol Güneş ile her şeyi yapar. Fikret Başkan ile takmadık yıldız bırakmaz.



Böyle fetih görülmedi

Taraftarı ile fethetmediği köşe bucak kalmaz. 29 Mayıs 1453'ten sonra İstanbul, İstanbul olalı böyle bir fetih sahnesi daha görmedi. Gemiler, tekneler bu defa Haliç'ten değil Anadolu Hisarı'ndan denize sürüldüler.

Siyah beyazdı 'İstanbul boğazı'.

Şampiyon Beşiktaş martıları da gökyüzünden peşine takarak Dolmabahçe'ye yürüttü gemisini, gemileri, tekneleri...

564 yıl sonra ilk kez gördü İstanbul böyle bir fethi. Prova falan değildi! Savaş da çıkmamıştı. Toplar da patlamıyordu Cankurtaran, Sarayburnu tarafında. Toplar bir sezon boyunca patlatılmıştı içerde, dışarıda Güneş'in askerleri tarafından.



Zafer geçişi yapılıyordu

Bugün zafer geçişi yapılıyordu.

Süper Lig fetih edilmişti. Ligin sahibi Beşiktaş olmuştu yine. Boğazın rengi mavi değil siyah beyazdı. Komutan Güneş gururluydu! Şenol Güneş 'Fatih Sultan Mehmed Han' gibi başı dik, gururlu bir komutan edasındaydı.

Beşiktaş Şenol hoca ile bir çağın kapanmasına sebep oluyordu.

Devir Beşiktaş'ın devri. Şenol hoca ve öğrencilerinin.

Beşiktaş taraftarının.

Yıldızlarla süslenen Beşiktaş şimdi Avrupa'yı fetihe hazırlanıyor.

Gemiler de hazır savaşçıları da.