Teksas ligi

Kaybedecek bir şeyi olmayan biri ile kavga etmeyeceksin, savaşmayacaksın!

Yan yana bile gelmeyeceksin.

Çok tehlikeli olurlar. 'Nasıl olsa benim için farketmez sonu ne olursa olsun' kafasındadırlar. Beşiktaş maçı böyle bir anlam taşıyordu Bursaspor için. Maçı kaybetmekten daha başka 'kaybedecek' bir şeyi yoktu.

Küme düşmesi için büyük mucize gerekiyordu.

1 puan zaten kalan 3 haftada Bursaspor'a yetiyordu. Sezon başından bu yana otobüs baskınları, kavga, gürültü, farklı yenilgiler, hayal kırıklıkları hepsi Bursaspor tarafından yaşandı. Bunların hiçbirini hak etmeyen Bursaspor dün akşam 'kaybedecek bir şeyimiz yok' dedi ve öyle çıktı Beşiktaş'ın karşısına. Taraftarı, yönetimi, futbolcusu hepsi aynı düşüncedeydi.

Beşiktaş'a güçleri yetmiyordu ama oynatmıyorlardı da. Sistem falan yoktu. Planları belliydi 'bam bam bam... Ya da vur, kır, parçala. Vurdular, vurdular, vurdular, durdurdular.



Quaresma tuzağa düştü

Siyah-beyazlılar topa ayak, kafa sokamadı.

Beşiktaşlı futbolcuların ayaklarını, bacaklarını, sırtlarını çok merak ediyorum.

Beşiktaş'ın oyuncuları Teksas'ta hayatta kalmak isteyen kovboy gibiydiler! Harun maçın yıldızlarından biriydi. Tek top oynayan isim Bursaspor'un kalecisiydi. Beşiktaş'ta Quaresma sürekli tuzağa düşürüldü.

Bursasporlu oyuncular sinirleriyle, ayarlarıyla oynadı Portekizli'nin. Başardılar da... İlk yarıda Quaresma da Bursasporlu oyuncular gibi sert girdi, vurdu, kırdı ama sarı kartla ucuz kurtuldu. Öyle ki sarı karttan sonra hakemi alkışladığında tüm Beşiktaşlılar aynı düşüncedeydi; 'kendisini attırmak için oynuyor, al şunu Şenol hoca.' İkinci yarıda Şenol Güneş yapması gerekeni yaptı, Cenk'i de oyuna alarak Bursa'yı bitirdi. Beşiktaş strese dayanamıyor.

Eller ayaklar titriyor. Adriano bile bunu başaramıyor. Bir oyuncunun tek görevi, takımı sahada sakin tutmalı ve şampiyonluğa ne kadar yakın olduklarını maçın içinde bile anlatmalı. Beşiktaş'ın rakiplerinin kalan haftalarda kaybedecek hiç bir şeyi yok. Küme düşmemesi mucizelere bağlı olan G.Antep'in bile.

Hepsi Bursa gibi oynayacak Beşiktaş'a.

Kartal için lig Teksas'a döndü.

Adı Beşiktaş olan kovboy ya hayatta kalacak ya da...