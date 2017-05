Karakartal hava yolları

Uçak yolculuğu yapanlar bilirler.

Daha havalanmadan kabin görevlileri anons yaparlar;

"Kemerlerinizi bağlayınız, telefonlarınızı ve tüm elektronik eşyalarınızı kapatınız, pencerelerinizi açık, masalarınızı kapalı durumda tutunuz, koltuklarınızı dik duruma getiriniz." Bu anonstan sonra ancak o zaman uçak kalkış yapabilir.

Güvenli kalkış denir buna 'havayolu taşımacılığı' dilinde. Uçak inişe geçerken de aynı anons (telefon ve elektronik eşya haricinde) yapılır. Hatta kaptan ekler; 'kabin amirlerim yerlerinizi alın, inişe geçiyorum'.

Pilotlar tam güvenliği sağlayınca kalkış ve iniş yapar. Beşiktaş da böyle işte.

Maç başlıyor her türlü güvenlik önlemini aldığın an takım sağ salim 90 dakikayı tamamlıyor.



Güneş anonsu yaptı ama...

En ufak bir hatada ise 'düşmekten beter' oluyor. Panik havası esiyor bir anda. Şenol hoca her türlü anonsu soyunma odasında yapmasına rağmen saha içinde birileri ya kemer takmıyor, ya masayı açık unutuyor, ya telefon açık kalıyor, ya koltuk yatık halde duruyor.

Ne zaman Beşiktaş can kulağı ile pilotunun sözünü dinliyor, 'Kartal' gibi uçuyor. Beşiktaş böyle bir takım işte.

Rakip kim olursa olsun 2-0, 3-0 önde olman hiç önemli değil, güvenlik ihlali yaptığı an çakılıveriyor. Yolcuları ise bir oraya bir buraya savruluyor.

Kabin basıncı düştüğü an nefessiz kalan yolculardan daha beter duruma geliyor o muhteşem taraftar.

Kasımpaşa'ya karşı 1-0 öne geçti, bir dakika sonra ne kemer kaldı, ne masa, ne pencere. Bir anda 'türbülans' etkisi ile zangır zangır sallandı Beşiktaş.

Korkunun ve stresin ve hatta panik ile ne yapacağını bir süre şaşırdı 'Karakartal Hava Yolları'. Şenol kaptan ve yardımcı pilotu Tamer Tuna sapsarı kesilmişti.

Buz kestiler.

Devreye Quaresma girdi ve uçağı öyle bir sürdü ki bulutların arasında kayboldu Beşiktaş. Yırtıldı tüm bulutlar.

Şimşek gibi çakıyordu Aboubakar, Babel, Talisca ve Quaresma. Bütün hava sahası 'Karakartal Hava Yollarına' çalışıyordu sanki. Her yere inebilirlerdi.



Şampiyonluk anonsu

Gökyüzünde yalnız kalmıştı ama havalıydı Şenol kaptanın uçağı. Şampiyonluk pistine doğru yaklaşırken bir anons geldi pilot kabininden, cockpitten;

'Şampiyonluk pisti için alçalmaya başlıyoruz. İneceğimiz yerde yıldızlar var. Hava açık, "Güneş"li, milyonlarca bayrak görüyorum siyah beyaz. İnanmış çocuklar görüyorum.

Herkes rahat rahat koltuğuna yaslansın.

Koltuklarını dik duruma getirsin.

Pencerelerini sonuna kadar açsın.

Kemerlerinizi bağlayın. Tekerleri sonuna kadar açtık.

Sağ salim inmek üzereyiz.

Az kaldı.

Çok az kaldı.'