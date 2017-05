Her sene böyle

Ne günlerdi ama. Galatasaray ve Fenerbahçe sazı eline almış, ligi domine etmiş, gazete sayfalarında ilk sırada yer alıyorlardı. Beşiktaş taraftarı ise kenarda, başı dik ama içi sızlıyor.

Ünal Aysal çıkıp Drogba, Sneijder'i getiriyor.

Fatih Terim 'bu başarılar bize yetmez' diyor.

Cimbom, Schalke'yi dışarda eziyor, Juventus'u iki gün üst üste yeniyor. Fenerbahçe'de ise Aziz Yıldırım 'dünya kulübü olacağız, oluyoruz da' diyor. Sarı Kanaryalar UEFA'da Benfica gibi dünya devini elinden kaçırıyor, finale çıkamadılar diye hüngür hüngür ağlıyor. Beşiktaş taraftarı uzaktan uzaktan bakıyor, hayallere dalıyor. Nerede 100.yıl şampiyonluğumuz!

Nerede Metin-Ali-Feyyaz! Nerede Pascal, Sergen, İlhan Mansız! Beşiktaş'a gönül verenler göz yaşlarını içine akıtıyor.



Güneş artık tepede!

Sokaklarda çocuklar ya Galatasaray ya Fenerbahçe forması ile dolaşıyor. Ara ara bulutların arasından kendisini gösteren bir güneş gibi bir kaç mahallede sadece Beşiktaş'ın çubuklusuna rastlanıyor Ve sonra. İşte o güneş bulutların arasından çıkıyor ve bir daha batmamak üzere hep tepede kalıyor.

Beşiktaş formalı çocuklar sokak sokak, mahalle mahalle her yerde ortaya çıkıyor.

Beşiktaş gazetelerde manşetleri süslüyor.

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde ve UEFA Avrupa Ligi'nde Avrupa'yı sallıyor. Beşiktaş şampiyon oluyor. Şampiyon olmuyor üst üste şampiyonluklar kazanıyor.

Çok özlemiş büyük Beşiktaş taraftarı bu tabloyu. Yine başlar dik Kara Kartal'a gönül verenlerde. Bu defa Beşiktaşlılar parmak ısırtıyor rakiplerine. Hayaller kurduruyor.

Ağlatıyor. Üzüyor. Bundan sonra her sene dedirtiyor Beşiktaş, taraftarına, rakibine, rakiplerine...

Ne demişti Şenol Güneş ' Birileri sürüyle kartallar yüksek ve yalnız uçar'. Kartal gerçekten de yalnız kaldı, tek başına.

Bu böyle de devam edecek gibi. Şampiyon Beşiktaş. Yine şampiyonlar ligi. Bir kaç transferle bambaşka bir dünya bekliyor siyah-beyazlıları.

Rooney ile ilgileniliyormuş. Keşke olsa.

Rooney neden olmasın?

Şampiyonlar liginde yarı final niye olmasın?

Uefa ligi şampiyonluğu niçin olmasın?

Her sene, bundan sonra her sene neden olmasın?