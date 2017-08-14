İçinizden okuyun

Sessiz maçın yazısı sessiz okunur.

Siz de içinizden okuyun da ceza yemeyin! Dünyanın en özel liglerinden biriyiz. Kalite olarak değil.

Ligimizde forma giyen futbolcular sebebiyle… Süper Lig maçları bir çok ülkede canlı ya da özet görüntülerle yayınlanıyor.

Bir düşünsenize Türk futbolunda bu haftanın maçlarını merak eden bir Afrikalı futbolsever, bir bakıyor son şampiyon Beşiktaş'ın maçında taraftar yok!

Bomboş bir stat. Saha içinde de Pepe var, Quaresma var, Eto'o var, Maicon var. Kenarda da Negredo! Kaliteli kramponlar ama atmosfer berbat.

Demez mi "Bu nedir? Neyin nesidir?" diye elin Afrikalısı, Avrupalısı, Avustralyalısı vs. vs....

Futbolumuzu dünyaya rezil etmekte üzerimize yok. Yahu Allah aşkına TFF yetkililerine sesleniyorum; Çare bulun, bu duruma bir çare bulun!

Endüstriyel futbolda, marketing sisteminin etkili olduğu çağdaş oyunda, bu şekilde ayak uyduramayız sisteme. Başa çıkamayız dünya futboluyla. Kimse izlemez bizi. Tenis maçı gibi sessiz sedasız izlenen bir oyun değil futbol. Bağırış, çağırış, tezahüratlarla süslenen bir oyundur futbol. Ara ara tribünleri de göreceksin.

Görmelisin!

Acil, olağanüstü bir toplantı ile bir karara bağlanmalı bu durum. 10-15 tane futbol teröristinin yaptıkları sebebiyle 10 binlerce futbol aşığı statlardan mahrum kalmamalı.



İşi garantiye almalısın

Gelelim futbola. Böylesine zevksiz bir ortamda Beşiktaş, Talisca ve Pepe ile ilk yarıya damgasını vurdu. Tosic ve Pepe'nin rakip yarı sahaya kadar çıkışları ve hatta Antalyaspor'u kırmızı-beyazlı gölgede karşılama hamleleri Beşiktaş'ın yine tempolu bir sezon geçireceğinin habercisiydi.

Beşiktaş'ın defansı bile hücum yapıyor.

Pepe zorlaya zorlaya gol attı. Bunu zaman zaman Real Madrid'de de yapmaya çalışıyordu.

Cenk sağlı-sollu koşularla Quaresma, Babel, Talisca ve Oğuzhan'a alanlar açmaya çalıştı. "Negredo ve Lens ne zaman girecek?" diye bekledim durdum. Beck'in kapasitesi bu kadar. Beşiktaş'ta iki değil üçüncü yedek olur. Gökhan Gönül'e alternatif olarak iyi bir sağ bek şart.

Atiba'nın eski gücünde olmadığını üzülerek yazıyorum. Medel sanırım Atiba'yı artık dinlendirecek.

Tosic ise sezona iyi başladı. Çok iyi mücadele etti. Korkmuş belli Vida'dan.

Vida'nın isminden!

İkinci yarıda Beşiktaş kontrollü oynamaya çalıştı ama Antalyaspor gibi takıma kontrollü değil daha fazla saldırarak maçı garantiye alırsın. Büyük takımlar 1-0'a yatmaz. Bunun acısını devler liginde yaşarsın. Yaşatırlar! Cenk ikinci yarıda bitikti. Penaltıysa çok komikti.

2-0'dan sonra koptu maç.