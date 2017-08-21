Korkaklar

61 kere maşallah dedirterek başladı maça Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın golüyle...

Sakatlandı, çıktı maç tersine döndü.

Oyunu bırakmasaydı 2, 3 olurdu.

Burak çıktıktan sonra oyuna Rodellaga girmeliydi. N'Doye'u anlamak için tercüman lazım sahada. Amacı ne?

Fenerbahçe'de Dirar bitik. İsla sağ tarafta bir şeyler yapmaya çalışıyor.

Formasına ısındı yavaş yavaş ama Valbuena bu takımın gerçek sahibi.

Van Persie'yi ilk yarıda sadece bir kere gördüm ve adını duydum. Alper'i hep söylüyorum; çalışıyor, çabalıyor, koşturuyor. Nasıl ki, Tolga Ciğerci geçen yıl bitik Galatasaray'da bir şeyler yapmaya çalışırken en kötülerdenmiş gibi gözüküyordu. Alper de sağı, solu, önü, arkası çok iyi süslenirse Tolga'nın bu sezon yaşadıklarını yaşayacak.

Tolga'nın kalitesi nasıl anlaşıldı, Alper de buymuş denilecek.

Giuliano neden ilk 11'de başlamaz?

Skrtel, Kjaer'in Sevilla'ya gidişinden sonra anne-babasını kaybetmiş yetim çocuklar gibi kaldı! Tek başına savaşıyor.

Bir de Volkan ve Kameni'nin hataları cabası.

Josef daha ofansif oynamalı. Fenerbahçe gibi bir takımda hem Topal hem Josef defansif oyun tarzını kabullenmemeli.

Yeri gelecek dinlemeyeceksin teknik direktörünü. İnsiyatifi alacaksın, lider oyuncu olacaksın.



İki hocayı da anlamadım

Valbuena ile rakip yarı sahada kaleye yakın yerlerde fauller alıp, ölü toplardan gol bulmaya çalışmak çok mu zor? Bunu düşünmek, planlamak çok mu büyük farklılık? Neden yaptırmaz bunu Aykut hoca?

Ağır olan Fenerbahçe savunmasına karşı neden kontratak oyuncusu almadı Ersun Yanal? Anlamadım.

Hiç bir şey anlamadım maçı izlerken.

Ne Aykut Kocaman'ı ne Ersun Yanal'ı... Ve ilginç olan dün gece ne yaptıkları belli olmayan bu iki teknik adam için de Fenerbahçe taraftarı hep kötü günlerde çağrıda bulunmuş 'gelin takımın başına bizi kurtarın' diyerek inletmişlerdi tribünleri.

İkisi de çok korkaktı dün gece!

Aykut Kocaman ikinci yarıda nasıl forvetsiz çıktı? Nasıl tercihler yaptığını anlamak inanın tez konusu olur?

Giuliano'dan bir şey anlamadım.

Soldado'nun Persie'den tek farkı adı oldu. Fenerbahçe'nin yeni bir Güiza'sı var artık desem erken mi konuşmuş olurum! İnşallah öyledir.

Düşünün Trabzonspor'da Aykut Kocaman'ın son kozu Aatıf'tı!

Yanal, 2-1 öndeyken biraz cesur davransa Rodallega ve Bongonda ile farkı artırabilirdi. O da korktu.

Bu arada öğleden sonra Tottenham- Chelsea maçını izlemekten yoruldum.

Orada 3 gol vardı ama büyük zevk aldım. 21.45'ten itibaren ise futboldan nefret ettim.

Bir daha Premier Lig maçı izlemeyeceğim çünkü Türk futbolundan soğumaya başladım.

Onlarınki futbolsa bizimki ne?

Bizimki futbolsa Wembley'de oynanan oyun ne?