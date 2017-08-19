Şampiyon döviz bürosu

Beşiktaş hiç şampiyon olmamış gibi. İki sezon üst üste şampiyon oluyor yine de doymuyor.

Daha çok istiyor. Daha fazlasını...

Bunu yıllardır hiçbir Beşiktaşlı ya da en tecrübeli teknik adam bile yapamadı Beşiktaş'ta...

Ta ki Trabzonlu Şenol Güneş hocaya kadar. Doyurmuyor takımını gole, gollere, şampiyonluklara ve şampiyonluk isteklerine.

Unutturuyor geçen sezon olan biteni. Yeni sayfalar açtırıyor. Dün dündür, bugün bugün kafasında Güneş hoca.

Beşiktaş yeni sezonlara, maçlara öyle başlıyor. Dün gece de böyle başladılar.

Atiba olmuş, olmamış önemli değil.

Cenk, Negredo farketmiyor. Caner-Adriano, Lens-Babel-Quaresma kim oynarsa oynasın, hepsi istiyor. İlk defa profesyonel oluyorlarmuşcasına çıkıyorlar sahaya belli. Şenol Güneş vurmuş iğneyi;

Bu takımda herkes forma giyecek.



Talisca her dili biliyor!

Tosic'in ilk golü hazırlayış pasını, en iyi 10 numara bile zor verir. Beşiktaş topu ayağında tutmayı sevmiyor, top sanki ayakları yakıyor. Hemen, durmadan paslaşıyorlar.

Hızlandırıyorlar, yoruyorlar rakibi, hatta hakemi. Daha da ötesi 4. hakem bile en az Quaresma kadar koşuyor Beşiktaş maçlarında. Quaresma rakip 18 içinde top kaybediyor, kaybettiği topu gelip orta sahadan tekrar kazanıyor.

Beşiktaş ile oynayan takımların bu sezon ciğer nakline ihtiyacı olacak.

23. dakikada gelen golde Pepe, hareketli adamın, hareketli topun önünde neden baraj kurar gibi bekledi anlamadım.

Beşiktaş mükemmel gol yedi. Bu takım gol yerken bile mükemmel. Atarken de yerken de keyif veriyor. Bu sezon böyle geçecek belli. Caner futbol tabirine yeni bir tanımlama kazandırdı; pas ortası!

Talisca dünyanın çok dil bilen futbolcusu.

Futbol oyununun her dilini biliyor, herkesin dilinden anlıyor. Futbolun tercüme bürosu gibi.

Yedek kulübesi değil döviz bürosu;

Negredo, Medel, Adriano, Lens! Bozdur bozdur şampiyon ol. Fabri ise döviz bürosunun geçmeyen parası gibi. En zayıf halka... Skor değil oyun güzel, Beşiktaş güzel. Kasımpaşa'nın attıkları değil Beşiktaş'ın yedikleri goller bile güzel.