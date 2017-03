Fenerli kırık

Fernandao'nun kolu, Fenerbahçeli'nin kolu kırık. Kanadı kırık.

Bıraktım sarı-lacivertli futbolcuların topun peşinden koşmalarını, takım arkadaşı sakatlandığında yanına gitmeye üşenen adamlar var Fenerbahçe'de. Bakın Fernandao'nun pozisyonuna. Kimler vardı? Sadece iki kişi gitti. Takıma bakın, arkadaşlığa bakın. Benfica maçında Gökhan Gönül'e ağlayan takımdan, kolu kırılan arkadaşının yanına bile gitmeyen Fenerbahçe'ye.

Fernandao'nun kolundan çok, kalbinin kırıldığını hissettim! Skor hiç önemli değil.

İsterse 7-2 kazansın Fenerbahçe. Kırılan sadece bir kol değilmiş Fenerbahçe'de, her şey kırılmış.

Fenerbahçe taraftarı maç günlerinde kendilerini 'uçak moduna' alacak belli.

Yoksa hasta olacaklar. Birçok taraftar, Konya'dan yenilen gollerden, yenilgiden dolayı değil, ruhsuz futbol yüzünden kendisini bilim, sinema veya sanata vermiştir son düdükle beraber. Geçen haftalarda pas yapamayan, kötü oynayan Fenerbahçe şeklinde yorumlar yapılırken, şimdilerde 'ruhsuz oynayan takım' deniliyor.

'Fenerbahçe savunma yapmaz, yaptırır' diyen Ersun Yanal'dan, 4 defans, 3 ön liberolu günlere kaldı Fenerbahçe.



Ozan pehlivan gibi olmuş

Hasan Ali, Topal, Alper kötü. Herkes kötü neredeyse. Sadece bir kişi kötü değildi o da Ozan Tufan! Kötü değildi çok kötü de değildi. Sahada yoktu. Ozan nasıl şişmiş öyle. Pehlivan gibi olmuş! Fenerbahçe forması giyen bir futbolcunun yediğine, içtiğine, her şeyine dikkat etmesi zorunluluktur, sorumluluktur. Biri Ozan'a, Fenerbahçe'de orta saha oynadığını, Bağdat Caddesi'nde ya da Caddebostan Sahili'nde kulaklıkla müzik dinleyip, koşmadığını hatırlatsın.

İlginçtir bir kişi oynadı sadece; o da devre arasında satışa çıkarılan, affedilen Van der Wiel. Biraz da Aatıf.

Bu maçtan önce sanki Fenerbahçeli futbolcular toplanmış ve "Advocaat'ı yollayalım" demiş. Başka izahı olamaz bu futbolun, bu rezil oyunun. Böyle giderse Beşiktaş 4. yıldızı da Fenerbahçe'den önce takar. Survivor'da Serhat'ın mücadelesi, mevcut Fenerbahçe kadrosundan çok daha iyi. Serhat Akın hepsinden daha ruhlu, daha istekli, daha arzulu.

Tribünden 11 kişi inseydi daha iyi oynarlardı.

En acısı da ne biliyor musunuz?

Bir ara FB TV'yi izledim, 'Ne diyorlar acaba?' diye. Skor 2-3'tü ve maçı yorumlayan arkadaşlar "beraberlik için ümidimiz var" diyorlardı. Daha 17 dakika vardı bitime! Yazık ki ne yazık. Sevinme ve üzülme duygularını yok ettiler Fenerbahçe taraftarının. 30 yıldır futboldan anlayan biri olarak ilk defa şunu gördüm Fenerbahçe'de; takımı, taraftarı, camiasını hiç bu kadar ayrılmış. Dipte Fenerbahçe, çok derinlerde!

Kimseden değil 58. dakikada ekrana gelen, hasta yüzü gülsün diye, Fenerbahçe galibiyeti için dua eden anneden utansın, dün gece bu rezilliğe sebep olanlar.

Bu ruhsuzlukla değil üçüncü, dördüncü de olamaz, beşinci de F.Bahçe. Antalya da Trabzon da geçer. Bu sezon taraftarlarının 'takıma' inanmaması için her şeyi yaptılar, Fenerli'nin inancını kırdılar.