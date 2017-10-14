Şenol Güneş’in otoritesi bitmiş!

Soyunma odasında yaşananlar, kırmızı kartlar otorite boşluğunu gösterir. Şu da var; Beşiktaşlı futbolcular maç seçiyor



Kulüp yazarları böyle maçlardan sonra başı şeyleri konuşmayıp, "Milli maç dönüşü. Gençlerbirliği can havliyle saldırdı. Beşiktaş rotasyon yaptı" gibi şeyler yazdığı müddetçe hiçbir şey çözülmez.

Diyorlar ki "Beşiktaş rotasyon yaptı"… Negredo mu rotasyon, Lens mi? İkisini de Beşiktaş transfer etmedi mi? Deve dişi gibi gibi oyuncular! Bunlar rotasyon olur mu?

Yöneticiler, teknik adamlar ve futbolcular "Hakemler" diyor kendilerini kurtarıyorlar.

Ben Şenol Güneş'e soruyorum… Beşiktaş'ı eleştiriyorum diye Beşiktaşlılar bana tepki gösteriyor. O zaman söylediklerim şimdi yavaş yavaş çıkıyor. Bakınız! Şenol Güneş eski Şenol Güneş değil. Otoritesi eskisi gibi değil! Geçen maç soyunma odan yangın yeri, Şenol Güneş nerede? Yok… Beşiktaş bu sezon başlamadan önce 68 maçta 4 kırmızı kart görmüş, bu sezon 8 maçta 5 kırmızı kart görmüş. Kartlar, soyunma odasındaki olaylar bunlar Şenol Güneş'in otoritesinin bittiğini gösterir.

Arkadaş! Bir teknik adam Negredo ile Cenk'i nasıl birlikte oynatır? Anormal kilitlenirsin, tuhaf işler olur, maçı kazanmak için her türlü kumarı denersin. Ama sen G.Birliği'ne karşı böyle bir lig maçında Negredo ile Cenk'i yan yana oynatamazsın.

Oynatırsan hem Cenk'i hem Negredo'yu kaybedersin. Aslında kaybolan da Negredo… Niye? Cenk'i herkes biliyor.

Negredo, Cenk stilinde bir adım değil… Negredo öne gidiyor topu arkaya atıyorlar, arkaya gidiyor öne atıyorlar.

Bakınız! En önemlisi şu; Beşiktaş futbolcusu maç seçiyor! Aynı takımı üç gün sonra Monaco maçında göreceksiniz… Bunların hepsi Şenol Güneş'in otorite boşluğudur. Şenol Güneş'in otoritesi neden zayıflamıştır? Onu da yönetime sorun.

Futbolcu akıllıdır! Akşam yatarken, masaj olurken, gece yatarken hocayı konuşur, yönetimi konuşur, çekiştirir de çekiştirir!

Bunlar ince işler, adamı şişler!



Üçüncü köprü gibi oldu!

"Caner iyi oynadı" deniyor… Caner iyi orta yapmış, koşmuş, kaleyi denemiş, çalışmış… Ama kimse şunu görmüyor. Caner'in arkası üçüncü köprü gibi oldu ya! Gençlerbirliği çok rahat geçti o bölgeyi…. Buna kim müdahale edecek? Şenol Güneş… Bakınız biz söyleyince kızmayacak Beşiktaşlılar.

Ne diyor bu Erman diyecekler?

Beşiktaş maça 11 kişi çıktı ama Negredo ile Cenk birlikte oynayınca aslında siyah-beyazlılar 9 kişi gibiydi sahada… Devrede değişiklikler oldu 11 kişi oldu Beşiktaş ama 3 dakika sonra Babel kırmızı görünce bu sefer 10 kişi kaldı. Dikkat edin 10 kişi oynadığı 2. yarıda, ilk yarıya göre daha iyiydi Beşiktaş… Hakem mi?..

Babel'in pozisyonu net kırmızı kart.

Babel kötü niyetli değil tamam. Ama kontrolsüz ve tehlikeli hareket. Rakibe darbe var mı?

Var… Kırmızı kart kararı doğruydu.

Penaltı, penaltı mı? Bana penaltı gibi geldi. Zeki Yavru'nun Tolgay'ın kafasına geldiği pozisyonda topa vuruyor, kayarak gelip çarpıyor. Kırmızı kart olmaz.

Gol ofsayt mı? Ayaklara bakarsa kesin değil ama rakibin omuzuna bakarsan 10 cm var mıdır, yok mudur tartışılır.





10 MiLYON EURO'LUK OĞUZHAN NEREDE?



Beşiktaş yönetimi Oğuzhan'ı iyi pazarlamaya çalıştı sezon başında.

Gençlerbirliği maçında ne yaptı Oğuzhan? Hiçbir şey… Beşiktaş, Oğuzhan için menajerlerini çağırdı, "10 milyon euro getirin verelim" dedi. "Benim futbolcum çok iyi" diyorsun kimse gelip kapını çalmadı ya! Senin oyuncun 10 milyon euro falan değil. Senin oyuncuna ne verirlerse onun değeri odur. Bana Oğuzhan'ın bir tane kazandırdığı büyük maç gösterebilir misin? Yok…