ERSUN YANAL AĞLAMASIN!

Ey Ersun Yanal! Gördük ki takımın fizik gücü iyi, kadron da kaliteli. Kaprisi, oyuncuyla çatışmayı, 'Gelişiyoruz' demeyi bırak da sahaya sonuç yansıt



Derbi iyi başladı, sonra uyuttu, sonra hareketlendi, sonra aksiyon filmi gibi oldu. Bir 10 dakika daha olsa "Aşk, ihtiras, kan…" hepsi olacaktı bu filmde.

Daha enteresan şeyler olacaktı. Keyif veren bir maç oldu, berabere bitti.

Ben kumardan, kağıttan çok anlamam. Biraz tavla oynarım, eskiden kız tavlası vardı ya ondan. Ama 'Kare As' diye bir tabir var. Bu akşamın kare ası şöyle bence; Ersun Yanal, hakem Fırat Aydınus, kaleci Fabri ve Lens… "Rodallega nerede?" diye soran olursa, Ersun Yanal parantezinin içinde!

Ersun Yanal… Trabzonspor, İstanbul'da Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş...

Üçüyle de berabere kaldı. Bunlar Türkiye'nin üst düzey takımları. Trabzonspor bu üç takımla fizik olarak başa baş mücadele etti mi? Etti… Bunu hazırlayan da Ersun Yanal.

Kadrosu da fena değil. Öyle bir ayrıntı ki bıçak sırtı diye bir olay var. Öyle. Trabzonspor bu üç maçı alsa 6 puan daha alacak, puanı olacak 15. İçeride Alanyaspor'a çok aptalca 3-0'dan 4-3 yenildi. O maç kesinlikle Ersun Yanal'ın teknik hatasıdır. Onu da aldığını düşün bugün Trabzonspor 18 puanda ikinci sırada olacaktı.

Bakın! Ersun Yanal hiç ağlamasın. Elindeki kadro çok iyi.

İyi de para harcandı. Yanal kapris yapmasın. En basiti; şu Rodellaga gibi adamı küstürdü. En basitiyle 5 maç alırsın. 5 maç da Burak'la alsa düşünün. Televizyona çıkıp, eline sopayı alıp "O öyle, bu böyle" demekle olmaz. Eline mikrofonu alıp "Biz iyi olacağız, daha iyi olacağız" demekle de olmuyor.

"Gelişiyoruz" diyor, bırak gelişmeyi sahaya sonucu yansıt. Futbolcularla mücadele etmeyeceksin, takımı motive edeceksiniz. Rodallega gibi adamı küflendirdi. Bakın maça oyuna girer girmez maçın şekli değişti. Ey Ersun Yanal… Artık başka şeyleri bırak da kendini futbola ver.

Fırat Aydınus… Bülent Yıldırım kadar olmasa da onun yarısı kadar eyyam yaptı. Talisca'nın, Kucka'ya bir tabanı var kesin kırmızı kart. Pepe'nin elle müdahalesi var sarı kart. İkisini de vermedi.

Eyyamın kralını yaptı. Aynı hakemin aynı pozisyona farklı kart uygulaması olmaz. Bu eyyamdır!

Fabri… Beşiktaş'ı fark yemekten kurtardı. İkinci yarıda çıkardığı pozisyonları sayabildiniz mi bilmiyorum. Beşiktaş, yatıp kalkıp Fabri'ye dua etsin.

Lens… Skor 2-1'ken bir gol kaçırdı atsa maçı bitirecekti. 1 dakika geçmeden döndü Trabzonspor golü attı. Kaçırdığı pozisyona kadar kötü mü oynadı? Hayır… Gol attı, savunmaya geldi top çıkardı. Ama "Ben niye yedek kalıyorum" dememek için o golü atacaksın arkadaş. Atamazsan, döner sana atarlar.



'DEVE DİŞİ' GİBİ...

Beşiktaş'ta bu maçta 'deve dişi' gibi önemli oyuncular yoktu. Oğuzhan, Atiba ve Quaresma… Ama şu da var Beşiktaşlı çoğu oyuncu Avrupa'daki gibi oynamıyor. Siyah-beyazlılar, Trabzonspor karşısında bildiğimiz Beşiktaş gibi oynamadı. Trabzonspor ise beklediğimden iyi mücadele etti. Bordo-mavili oyuncular "Olay bizde değil, hocada" der gibi oynadılar.