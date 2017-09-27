HAKEMLERE DERS OLSUN!

Beşiktaş, Avrupa kupası maçlarında Türkiye Ligi'ne göre değişik bir görüntü sergiliyor.

Hakeme itiraz, futbol ukalalığı hiçbirisi Avrupa kupası maçlarında yok. Yerli maçlarda da bu tam tersi tavan yapıyorlar. Maça iyi hazırlanmışlar, müsabakaya da iyi başladılar. Neticeyi kolay aldılar.

Ama ondan sonra maçtan koptular.

Siyah-beyazlıların dün akşam şu özelliği vardı.

2-0'a kadar her şeyi çok iyi yaptılar. Yani iyi oynadıkları zamanlarda... Ama sonra kötü oynadıkları zamanlarda hiçbir şey yapmadılar. Şampiyonlar Ligi maçlarında iyi oynarken öne geçiyorsan, kötüyken vakit geçirmeye bakacaksın. Açık vermeyeceksin.

Dün akşamın tahlilini iyi yaparsanız ikinci yarı Beşiktaş için hiç de güzel görüntüler yok. Işıkları sönmesi de siyah-beyazlılara çok yardım etti. Öyle veya böyle iki maçtan 6 puan çıkarmak büyük başarı.

Beşiktaş büyük hata yapmazsa bir üst tura geçer.

Ama bu işlerin hiçbir garantisi yok.

Her zaman papaz pilav yemez! Ama şu da bir gerçek Şampiyonlar Ligi gibi bir turnuvada iki maçtan 6 puan çıkarıyorsan yolu yarılamışsın demektir. Bundan sonra da eğer bir üst tura çıkamıyorsan Boğaz Köprüsü'nden aşağı kendini atman lazım.

Bakınız!

'Yerli hakem' diyoruz, 'yabancı hakem' diyoruz.

Diyoruz da diyoruz… Hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum;

Beşiktaş takımı galip, Caner bir taç atışı yapacak.

Elindeki topu rakibin suratına şöyle bir atar gibi yapıp geri çekti. Yani dalga geçti. 35 metre ilerideki Rus hakem oyunu durdurdu, geldi Caner'e "Sakın böyle sportmenlik dışı işler yapma. Yaparsan seni yakarım" dedi. Bu bir derstir, bu bir kıvılcımdır. Sen buna hakim olursan hakem olursun, olamazsan bir halt olamazsın. Yoksa Rus hakem ile bizim hakemler arasında fazla bir fark yok. Bu bir nüanstır.

Sahadaki futbolcular da yedek futbolcular da Rus hakemin davranışını gördükten sonra zaten kımıldayamaz.

İşte bizim eyyamcı hakemlere bir derstir bu! Dikkatle izleyin ne demek istediğimi anlarsınız.

Bu tarz ufak bir hareketle hem sahadaki futbolculara, hem teknik adamlara, hem de seyirciye hakim olursunuz.

Yani maçın hakemi, maçın kralı olursunuz!

Yoksa şamar oğlanı olursunuz. Bu kadar basit!

FABRİ VE CENK...

Beşiktaş'ta dün akşamki Leipzig karşılaşmasında bence ön plana çıkan iki tane isim var. Biri Fabri, birisi Cenk… Niye Cenk? Hücum bölgesinde alan boşalttı, geriye geldi top çıkarttı, arkadaşlarına pas verdi, yapılacak her şeyi yaptı.

İkinci Fabri… Çok kritik anlarda çok anlamlı kurtarışlar yaptı. Eğer bir takımda sadece santrfor ve kaleci iyi diyorsak o zaman teknik direktörün çok iyi düşünmesi lazım, nerede hata yaptık diye?