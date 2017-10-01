UKALALIK AKIYORDU

Aslan havaya girmiş. Harlem basket takımı gibiler. Dalga geçmenin bedelini ödüyorlardı





Galatasaray topu iyi kullanan bir takım dedik.

Evet topu iyi kullanıyorlar ama topu iyi kullanırken ukalalığa kaçıyorlar.

Bu sefer de kullandıkları topu "Alın siz de biraz oynayın" diyor. Yani Karabükspor çok fazla zorlanmadan sarı-kırmızılıların verdiği topla tekrar hücuma çıkıyorlar.

En az 15 tane top verdiler rakibe.

Bu tip maçlarda dalga geçersen en ufak bir pozisyonda gerilirsin ve hatalı iş veya işler yaparsın. İlk yarıda kaşındılar kaşındılar bir gol yediler. İkinci yarıda da kaşındılar kaşındılar bir gol daha yediler.

Bu tip maçlar zordur. Galatasaray maçı aldı ama 3 puandan daha da önemlisi herhalde büyük bir ders almışlardır. Ya maçı kazanamasalardı ne olurdu. Bu kazanamama rakipten mi yoksa kendilerinden mi! Yüzde 100 kendilerinden.

Hiç ciddi değillerdi.

Galatasaray bir daha böyle oynarsa perişan olur. Bu akıllanmaları için önemli bir maç oldu.

Ders almazlarsa perişan olurlar. Karabük maçında ikramiye vurdu. Her zaman böyle olmaz.

Kendilerini Harlem basketbol takımı gibi zannediyorlar.

Havaya girmişler çok. Yok ayak içi, yok ayak dışı, yok topuk pası. Futbol bu kadar ciddiyetsizliği kaldırmaz. Bu şekilde havaya girersen gün gelir öyle bir maçta kaybedersin ki şampiyonluğu da kaçırırsın.

Bence penaltı değildi Hakem Alper Ulusoy gördüğünü çalmaya gayret etti. Peki Karabükspor lehine verdiği penaltı yorumu doğru mu? Bence penaltı değil.

O tarz ikili mücadelelere Türkiye'de penaltı ve faul verildiği müddetçe futbol bir yere gitmez.

Bu dakikada penaltı çalan hakem aynı pozisyonda hiçbir Galatasaraylıya faul çalamadı.