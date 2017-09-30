KOCAMAN UCUZ KURTULDU

Fenerbahçe iyi mi oynadı? Hayır... Hakem Bülent Yıldırım'ın iki hatalı kırmızı kartı kötü futbolun önüne geçti





Tamam... Fenerbahçe bu Akhisar yenilgisinden sonra "Hakem" diyecek, Bülent Yıldırım'a yüklenecek. Ama sarı-lacivertlilerin hocası Aykut Kocaman, maçtan sonra direkt hakemi hedef gösterirse, kendi takımının oynadığı kötü futbolu ve kötü mücadeleyi perdelemiş olur. Hakem Bülent Yıldırım'ın Fenerbahçe aleyhine verdiği iki kırmızı kart da tartışılır. İkinci yarıda Alper Potuk'un pozisyonunda kesinlikle kırmızı kart olmaz. Çünkü pozisyona baktığımda iki futbolcu da ayaklarını kaldırıp birbirine doğru geliyor. Ve iyi niyetle ayaklarını çekiyorlar. Bakın!

İyi niyetle diyorum. Burada kırmızı kart olmaz. Skrtel'in gördüğü ikinci sarı kart da ağır bir karar. Akhisarlı oyuncu topa vuruyor, Skrtel top yüzüne gelmesin diye kendini korumaya çalışırken top koluna geliyor.

Yine yanlış karar!

Bazıları şimdi diyecek ki "Bülent Yıldırım bu işi bıraksın" Zaten yapmıyordu ki yapmadığı işi nasıl bıraksın?

Bir de işi yapmadan maç başı 10 bin TL maaş alıyor. Niye bıraksın?

Peki, hakemin verdiği bu iki skandal kırmızı kart Fenerbahçe'nin kötü futbolunu örter mi? Hayır!

Sarı-lacivertliler karşılaşmanın ilk 15 dakikalık bölümü hariç ne mücadele ettiler, ne futbol oynadılar.

15. dakikadan sonra Akhisar, maçı dengeledi ve ondan sonra hep daha iyi oynadı Fenerbahçe'den...

Akhisar'ın hocası Okan Buruk rakibini iyi analiz etmiş. Valbuena'yı 35 dakikada gölge gibi takip ettirdi. O pres yeyip oynayamayınca sarı-lacivertliler kilitlendiler. Çünkü orta alanda ona yardım edebilecek ikinci bir futbolcu yoktu.

Sarı-lacivertlilerin kalecisi Kameni iyi bir kumaşa sahip ama futbol ukalası.

Bu sonuç geçen hafta Beşiktaş derbisini kazanan Fenerbahçe'nin aldığı 3 puanın hiçbir kıymetinin kalmadığının resmidir.

Aykut Kocaman, "Biz bu işi götüreceğiz.

Artık bundan sonra çok konsantre olduk. Bir ışık var bizde" diyordu.

Ama Fenerbahçe'de bu ışığın olmadığını dün gece gördük.



NİYE HEP ÖN DİREK?



Bir şeyi çözemedim... Fenerbahçe kenardan duran top kullanıyor. Tüm toplar ön direkte... Rakip de orada çok güçlü. İlaç için bir tane altı pas hizasına, arka direğe top gitmedi. İnanılır gibi değil! Koca Fenerbahçe takımı diyorsunuz, duran top çalışmamışlar. Ön direği denedin denedin olmadı, başka çözüm bul. Onu yapmıyorsun. O zaman niye ısrar ediyorsun? Anlamak mümkün değil.