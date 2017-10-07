KOL KOLA GİRİP GİDİN

Demirören, Lucescu ve Arda Turan… Kol kola girin Türk futbolunu terk edin. "Defolun gidin" diyemem çünkü terbiyem müsait değil. Ben beyefendi bir adamım!





Şimdi suçlu bulmak kolay. Bugünlere nasıl gelindi o önemli! Üst üste yapılan büyük hatalar bu sonucu doğurdu.

Yani neresinden baksak bakalım, bir fiyasko.

Ama şu çok net; Uzun zamandır başkalarının değil ama benim dile getirdiğim Türkiye'de bir Futbol Federasyonu fiyaskosu var. Yaptıkları çok şey rezalet.

En son yaptıkları rezalet de Mircea Lucescu'yu takımın başına getirmeleri, Lucescu'nun gidip Arda'yı getirmesi ve bu maçta çıkardığı kadro.

Neymiş efendim Arda'nın 100'üncü maçıymış!

Yani 100'üncü maç tamam da Arda 100'üncü maça çıkacağına "çift sıfırlı" bir yere gidip orada rahatlasaydı hiç olmazsa milli takım bu duruma düşmezdi.

Arda Turan maçtan evvel diyor ki; "Ben uzun zamandır oynamadım fizik olarak hazır değilim, ama mental olarak hazırım". Arda mental olarak değil, metal olarak bile hazır değil.

Ey Federasyon! Büyük paralar verdiğiniz, yollarına kırmızı halılar serdiğiniz Lucescu nerede?

Bazı futbolcuları kadroyu açıklarken unutan, sonra hatırlayıp çağıran Lucescu nerede? Daha ikinci maçında ceza almış beyefendi sahada yok!

Neymiş? Ceza almış! Neymiş? Hakem penaltı vermemiş, auttan gol atmış. Ey Lucescu sen daha geçen maç gitmiştin! Hırvatistan maçında hakem rakibin penaltısını verip Burak'a kırmızı kartı çıkarsa birinci maçta yoktun. Aslında Lucescu'da da kabahat yok, Arda'da kabahat yok. Aslında Arda'nın Kosova maçına giderken uçakta Bilal Meşe'ye söylediği bir cümle doğruydu… "Seni bu uçağa alanın" diye küfretmişti ya ana avrat! İşte suçlunun kim olduğunun cevabı bu yukarıda yazdığım bu küfürün başlangıcıydı! Peki o uçacağın patronu kimdi? Türkiye Futbol Federasyonu… Başkanı kimdi? Yıldırım Demirören… Yıldırım Demirören… Bay Lucescu… Arda Turan… Kol kola girin Türk futbolunu terk edin.

Yeter artık!

"Defolun gidin" diyemiyorum çünkü terbiyem müsait değil. Ben beyefendi bir adamım!



ORTA SAHA MUHALLEBi

Lucescu'nun dün İzlanda karşısında dörtlü orta sahaya koyduğu adamlara bakar mısınız! Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Oğuzhan Özyakup… Üçü de resmen muhallebi! Biraz Nuri Şahin var diş geçirecek o da devrede çıktı. Rakibe bakıyosun. İzlanda'nın orta sahasında oynayan oynayanların hepsi "Deve Dişi" gibi futbolcular. Top geldiğinde Basıyorlar, koşuyorlar, topu senden alıyorlar, atıyorlar, geliyorlar, gidiyorlar, dalga geçiyorlar!