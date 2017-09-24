MHK ŞiMDi KINA YAKSIN!

Korku filmi gibi bir maç oldu. Bu maçı bu hale getiren Ali Palabıyık'tır! Kimler onu bu maça tayin ettiyse kına yaksın



Korku filmi gibi bir maç oynandı dün akşam. Epey konuşulur.

Yalnız bunun konuşulmasına en büyük sebep hakem Ali Palabıyık'ın bu maça atanmasıdır.

Kimse kusura bakmasın! Bence hakem Palabıyık'ı ateş çemberinin ortasına attılar.

Neymiş efendim Cüneyt Çakır'ı Fenerbahçe de istemiyormuş, Beşiktaş da istemiyormuş. Eğer ikisi de istemiyorsa ben özellikle Cüneyt Çakır'ı bu maça verirdim.

Peki hakem dün akşam ne yaptı?

Verdiği iki penaltı kararı doğru...

İkinci yarıda Cenk Tosun'un tendonuna bastılar, orada net bir penaltıyı vermedi. Bir de Pepe'nin ilk yarıda rakibine dirsek vurduğu bir pozisyon var. Verdiği sarı kartlar doğru.

Verdiği kırmızı kartlar da doğru.

Vermedikleri var onlar yanlış… Bir de Beşiktaş'ın iptal edilen bir gol pozisyonu var. O da ofsayt değil. Net bir gol… Bakın, hakemin ve yardımcı hakemin yaptıkları ve yapmadıkları bunlar.



Kaliteli bir futbol yoktu

Peki futbolcuların yaptıkları ve yapmadıkları neler? İlk yarı Fenerbahçe çok iyi oynadı. Oyunu daralttılar, Beşiktaş'a oynama fırsatı vermediler. Beşiktaş'a bu bölümde mümkün olduğu kadar pozisyon vermemeyi çalıştılar. Bununla birlikte kendileri de etkili oldular.

İkinci yarıda bu sefer Beşiktaş futbol oynamaya başladı. Rakibin bıraktığı boşlukları kullanmaya çalıştı.

Sahada kaliteli bir futbol yok, ama inanılmaz bir yüksek gerilim var.

Bu tarz yüksek gerilimde kalite beklemek zor. Beşiktaş takımı fizik olarak daha iyi. Zaten 70'ten sonra Beşiktaş'ın fizik olarak daha iyi olduğu gözüktü.

Fenerbahçe toparlanma yoluna girmiş. Hazırlar mı? Değiller… İyi olurlar mı? Olurlar.

Şenol Güneş'in Talisca'yı oyundan alması bence doğru değildi bu tarz bir maçta. Çünkü oyun gittikçe Beşiktaş'ın lehine dönüyordu. İyi frikik atan bir adamın kesinlikle maçta kalması gerekirdi.

Derbi maçta çok pozisyon var.

Ama çok tuhaf pozisyonlar da oldu. Mesela Ozan Tufan'ın direkten dönen pozisyonunda gol olmadan çıkan top inanılır gibi değil.

Bu maçın bu tarza gelmesindeki en büyük etken Ali Palabıyık'ı bu maça veren Merkez Hakem Komitesi'ndeki tayin yapan vatandaşlar.

Kimler bu maça bu hakemi verdiyse şimdi kına yaksınlar.

Tabi nerelerine!



2 YIL GERiYE GiTTi

?Çok net söylüyorum. Ali Palabıyık'ı bu maça atayıp çocuğu en az iki yıl geri götürdüler. Hakemi resmen bitirdiler arkadaş! Bu hakemi kim tayin ettiyse bu işten anlamıyor. Yusuf Namoğlu'nu bu hakem için ikna ettirmişlerdir. BEŞİKTAŞ'ın bugün en büyük suçlusu Quaresma'dır. Sonra da Şenol Güneş... İmam atılırsa, senin takımın bunu yapar. Şenol Güneş, sen atılmayacaksın, takımın başında olacaksın!