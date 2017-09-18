Son yılların en iyi Fener’i

Fenerbahçe, rahat mı kazandı? Hayır… Peki Fenerbahçe hem geçen yıla hem evvelki yıla göre daha mı iyi, daha mı kötü? Mücadele, rakibe basma, rakiple inatlaşma, oyunla inatlaşma yönünden son iki seneye göre daha iyi yoldalar.

Çok futbolcu yeni… Daha birbirlerini tanımıyorlar.

Bu tarz çalışmaya devam ederlerse ligin sonuna kadar şampiyonluk yarışından kopmazlar.

Aynı Galatasaray gibi arayı fazla açarak oynuyorlar.

Birbirlerine yaklaşmıyorlar. Yeni takım oldukları için de bu normal. Daha sezon başı...

Milli maç arası verildi, bir milli maç arası daha olacak.

Bu tip takımlar için bu aralar büyük avantaj. Ama bu ikinci verilecek aradan sonra artık hiçbir takımın, futbolcunun ve teknik adamın bahanesi kalmayacak.

Janssen, eğer Fenerbahçe iyi olursa çok faydalı olacak gibi gözüktü. Valbuena'ya diyorlar ki "Çok top kullanıyor, çok top istiyor"… Adam haklı! Bir futbolcu neden çok top ister? Boşa çıktığı için, rakipten koptuğu için, kendine pozisyon hazırladığı için top ister.

Yani futbolda pas verilmez alınır. Valbuena da bunu yapıyor. Arkadaşları ona laf edeceklerine onu örnek alsınlar. Çünkü sahada iyi işler yapıyor.

Alanyaspor takımı, piknik tipi bir takım.

Rakibe bakmıyorlar. Yalnız top oynayalım diyorlar ve takım olarak oynayamıyorlar ferdi oynuyorlar.

Demek ki takımda bir sakatlık var.

Maçta enteresan pozisyonlar oldu... Mesela Fenerbahçeli Josef'in koluna çarpan top. Eğer MHK'ya göre bugün Başakşehir-Trabzon maçında verilen penaltı penaltı ise (ki penaltı) bu da penaltı. Başakşehir maçında verilen penaltıda top daha kısa mesafeden gelip kola çarpıyor. Ama kolun pozisyonu nasıl? Açık… Yani top geçmesin. Kol kapalı olursa ve top vücudun herhangi bir yerinden gelip kola gelirse bu kabul edilebilir. Ama kol açıksa bu kabul edilemez. Ki Fenerbahçe maçındaki top daha uzak mesafeden gelip, açık olan kola çarpıyor. Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda, Janssen topu rakipten çalarken faul yok. Sonra kendisine yapılan hareket penaltı. Maçın sonlarına doğru Fenerbahçe hücumunda yardımcı hakem bir ofsayt kaldırdı. Evlere şenlik… Neredeyse 1-1,5 metre ofsayt olmayan pozisyona bayrak kaldırdı ve golü engelledi.

Yani dün gece Fenerbahçe bu maçı çok istedi, çalıştı ve kazandı. Çok mu harika oynadı? Hayır… Ama son iki yılına göre iyi mücadele ettiler. Kaçak dövüşmediler.

DERBİ BIÇAK SIRTI

ALANYASPOR karşılaşması Fenerbahçe için son derece önemli bir maçtı.

Sebebi şu; Buradan alınacak bir beraberlik veya mağlubiyet, haftaya Beşiktaş karşısında yaşanacak bir puan kaybı seyirciyi takıma küstürecekti. Ama şimdi haftaya öyle bir maça çıkacaklar ki bıçak sırtı!

Derbiyi kazandıkları an Fenerbahçe için kötü giden çok şey moral olarak geri gelecek.

Futbolda bu önemli bir faktördür.

Rüzgarla yelkenle şişirirsen öyle gidersin!