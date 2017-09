Eksikleri görmek gerek

Galatasaray öz verili oynuyor ama eksikleri görmek gerek. Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş ya da Başakşehir'e karşı maça çıksa bu oyun şekliyle çok zorlanır



Galatasaray galip geldi bu tamam. Bu sene sahaya çıkan bütün oyuncular öz verili oynuyorlar. Ne olursa olsun rakibe refakat etmiyorlar, topa basıyorlar. Bu da tamam...

Ama Galatasaray galipken bazı şeyleri de görmeliyiz.

Mesela hücuma kalktıklarında aradaki mesafe açılıyor. Bu sefer geri dönerken zorluk çekiyorlar.

Sahanın her tarafını doğru kullanmıyorlar.

Yine mesela sarı-kırmızılılar korner atıyor, attıkları her top ön direk organizasyonu ve bütün toplara rakip vuruyor.

İşin daha da kötüsü rakibin topları yine rakip tarafından alınıyor ve hücum başlıyor. Bu kez ne oluyor o topu kapmak için kendi yarı sahana kadar gidiyorsun. Fuzuli enerji kaybı. Kapınca tekrar çıkıyorsun bu da enerji kaybı. Galatasaray'ın attığı tüm kornerlerde Kasımpaşalılar kafayı vurdu. Attıkları ortalar da hep ön direğe, bir tane arkaya top attılar o da Gomis tarafından gol yapıldı. Serdar Aziz'in asistiyle.



Takım iyi ama ya zemin

Galip gelirken bunları görmezsen başarı gelmez.

Galatasaray; Beşiktaş, Başakşehir gibi daha oturmuş bir takımla oynasa bu oyun şekliyle zorlanır.

Şu mazeret olabilir; birçok oyuncu yeni daha bu dersleri tam çalışmadık. Ama bu dersleri yapmak bu kapasitedeki oyuncular için zor olmasa gerek.

Cimbom'un en büyük şansı da seyircisinin tekrar stada gelmesi. Sahanın içindeki oyuncuların çoğunluğu topla oynamayı seven, estetik hareketler yapan isimler. Bu seyirciye zevk verir. Tabii ki oynayan oyuncular da keyif alırlar. Ama bunu yaparken sahanın her tarafı iyi parsellenmeli.

Şu an Galatasaray bunu yapamıyor. Kasımpaşa elinden geldiğince mücadele etti. Kolay değil.

Hem seyirci baskısı var hem de kaliteli bir takımla oynadı. Kasımpaşa için kaybedilen 3 puan bu tarz takımlar için kayıp değildir. Çünkü onların rakibi bu takımlar değil.

Şunu söylemeden de geçemeyeceğim; sahanın zemini kurdukları takım kadar iyi değil. O kadar uğraşıyoruz diyorlar ama hala başarılı olamadılar.



GOMİS NORMAL DEĞİL!

Gomis normal bir insan gibi oynamıyor. Fizik yapısı da zaten normal bir insandan çok daha üstün. Çok da zeki. Gideceği yeri biliyor, mükemmel duvar oluyor, takıma uyarak oynuyor. Fazla bencil de değil. Arkadaşlarını saha içinde yönlendiriyor, ikazlar yapıyor. Sempatik de olunca seyircinin sevdiği bir tip oldu. G.Saray taraftarı ona aşık oldu o da karşılık veriyor.