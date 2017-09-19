Derbinin idmanı gibiydi

Beşiktaş için bu Konyaspor, Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto maçından sonra tam ilaç gibi geldi. Siyah-beyazlılar, istedikleri zaman tempoyu yükselttiler istedikleri zaman azalttılar. Hiç sıkmadılar. Konyaspor dün akşam yanlışlıkla bir gol atsa, Beşiktaş anında bir-iki golle cevap verecek pozisyondaydı maç.

Sezon başındaki TFF Süper Kupa maçındaki Konyaspor hepimizi aldatmış. Şunu açıkça söyleyelim;

Konyaspor'un işi zor. Sebebi futbolcular mı, teknik adam mı, yönetim mi? Bunu oturup ciddi şekilde düşünmeleri lazım. Son iki yılın Konyaspor'undan eser kalmamış.

Beşiktaş için bu maç güzel, ciddi bir antrenman oldu. Çünkü çarşamba günkü Porto maçından sonra bugün siyah-beyazlıları yoracak bir takım olsa bu sefer 5 gün sonra oynanacak Fenerbahçe derbisine zorlanarak çıkabilirlerdi.

Siyah-beyazlıların attığı iki gol de çok keyifli.

Birincisi ortayı atan Caner de, kafayı vuran da Cenk güzel iş yaptılar. İkincisinde de Quaresma resmen Konya defansını tünel açar gibi deldi, golü yaptı. Siyah-beyazlıların bir avantajı var.

Kötü de oynasalar şahıs olarak maçın kaderini etkileyecek en az 5-6 oyuncuya sahipler. Hele Türkiye'de bu büyük bir avantaj.

Yalnız şu bir gerçek; Pepe'nin gelmesi hem defansı rahatlattı, hem kaleyi rahatlattı, hem de orta sahayı rahatlattı. Real Madrid'de bir adamı 10 sene boşuna oynatmazlar. Hem duracağı yeri iyi seçiyor, hem gireceği pozisyonları.

Bazen hiç burnunu sokmuyor, bazen tam sokuyor.

Daha da büyük bir özelliği var. Hem çabuk, hem süratli. Bu yaşta olmasına rağmen ancak kendine çok iyi bakması, iyi profesyonel olmasıyla bu görüntü verilir.

"Yabancılar gelmesin" diyenlere benim cevabım şu; Arkadaşlar! Yabancının turşusu gelmesin.

Niteliklisi gelsin.

Kimsenin Pepe'ye bir şey söyleyecek hali var mı? Yok.

Yalnız şu var dün gece stadı dolduran seyirciye hiç olmazsa iki devrede şöyle bir 10-15 dakika şov yapması gerekirdi. Hele ki böyle bir Konyaspor'a karşı. Siyah-beyazlılar, dün akşamki bu kötü Konya önünde sadece galip geldiler.



EKSİKLER SORUN DEĞİL

Beşiktaş'ta eksik oyuncunun olması pek önemli değil. "Oğuzhan yoktu" denilebilir ama bu Beşiktaş'ta sorun olmamalı.

Beşiktaş'ın kadrosunu Şampiyonlar Ligi, kupa ve lig için alternatifli kuruldu.

Baktığın zaman Babel, Adriano, Quaresma, Talisca az oyuncular mı? Kadroda skoru anlık değiştirebilecek çok oyuncusu var siyah-beyazlıların. Ama şu da var. Bu oyuncuların birlikte olması daha önemli.