Arda ve Luce hariç tebrikler

Ey Lucescu! Hani Türk futbolcusu yoktu? O unuttuğun Oğuzhan dün seni kurtardı, İspanya'dan çağırdığın Arda ise el freni oldu. İkiniz hariç tüm takımı kutluyorum

Üç gün önceki fiyasko Ukrayna maçından hem önce hem sonra Lucescu rezaletini gördük. Lucescu, maçtan evvel de saçma sapan konuştu, maçtan sonra da saçma sapan konuştu.

Tonla bahane uydurdu. Ukrayna maçında çıkardığı ilk 11'den, bu maçta ilk 11'e aldığı dört oyuncu vardı. Yani 7 oyuncu değiştirdi. Peki hani Türk futbolcusu yoktu, hani Türk futbolcusu yetişmiyordu, hani yabancı oyuncu fazlaydı? Hani sen çok zekiydin!

Ama şu bir gerçek; ne yaptığını tam bilmiyorsun!

Neden mi? Oğuzhan lig maçından sonra çıkıp konuşmasa senin cümlelerini, senin suratına tokat şeklinde vurmasa sen o çocuğu milli takıma almayı unutmuştun.

Ama o unuttuğun Oğuzhan, Ukrayna maçında kenardan oyuna aldığın ilk futbolcu oldu. Hırvatistan maçında da harika oynayıp, kurtarıcı oldu.

Federasyon başkanına, milli takım teknik direktörlüğü makamına küfür eden, gazeteciyi dövmeye kalkan adamı gittin İspanya'dan çağırdın. Ama dün de Ukrayna maçında da gördün. İspanya'ya gidip çağırdığın, suratını yaladığın adam Milli Takım'ın el freni.

Maalesef bu Arda Turan olayından sonra ben bu milli takıma ısınamıyorum. Kimse kusura bakmasın.

İçimden gelmiyor ısınmak. Çünkü eğer hedefin varsa ve bu hedefine ahlaklı yoldan gidiyorsan ona göre hareket edeceksin. Bukelemun gibi renk değiştirirsen başarılı dahi olsan beni ilgilendirmiyor.

Dün gece çıkan takım iyi mücadele etti. Ellerinden geleni yaptılar. Arda Turan hariç diğer bütün oynayan futbolcuları tebrik ediyorum. Tabi tebrik etmeyeceğim bir kişi daha var o da Lucescu'dur.

Peki Bay Lucescu! Şimdi ben sana soruyorum; Burak'ın koluyla çıkardığı topta hakem penaltıyı verse bir de kırmızı kart gösterse ne yapacaktın? Yine aynı cümleleri mi söyleyecektin. Şimdi Hırvat takımının teknik direktörü mü özür bekleyecek. Ama Hırvatistan teknik direktörü maçtan sonra hakemin yanına gidip Burak'ın pozisyonunu ona cep telefonundan göstermedi.

Ama maalesef biz bu adamları yalıyoruz, yalıyoruz, getiriyoruz. Futbolcusunu da, teknik adamını da… Onun için de içime sinmiyor. Kusura bakmayın!





KIRMIZI VE PENALTI

Burak Yılmaz'ın ceza sahasında eliyle çıkardığı pozisyon penaltı ve kırmızı kart olmalıydı. Hakem hakemse orada kırmızı kart ve penaltı vermesi gerekirdi.

Burak kaleye giden topu eliyle çıkardı.

Pozisyona sağından bakıyorum, solundan bakıyorum kırmızı ve penaltı! Arkada adam var çünkü, golü atacak.

Eğer adam olmasa, top da kaleye gitmese kendini belki kurtarabilirsin.