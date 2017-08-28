Fener’de ışık yok!
Kanarya, 10 kişilik Gençlerbirliği’ni yendi ama gelecek adına umut vermiyorlar.
Fenerbahçe'de kimi oynatsan bir dert... Takımda şu anda formda oyuncu sayısı çok az. Belli bir oturmuş futbol anlayışı da yok. Mehmet Topal'ı stoper oynatırsan kendi kalene bomba. İyi durumda değil. Mehmet Topal mı Souza mı desen, duygusallığa hiç gerek yok ben Souza'yı tercih ederim.
Valbuena top istemiyor. En fazla boşa çıkan oyuncu o. En fazla gayret edip açığa çıktığı için ona atıyorlar.
Cennetlik canını cehenneme sokuyor.
Halbuki F.Bahçe'de 4-5 oyuncunun boşa çıkması lazım. Sen en iyisine atacaksın.
F.Bahçe'de en iyisi yok. Mecburen ona atıyorlar. Diğerleri saklanıyor.
Hâlâ tedirginsen ayıp
Fenerbahçe'de Aatıf girse ne olur, girmese ne olur. Kabul etmek gerekir ki Fenerbahçe iyi görüntü vermiyor.
Hikayeyi bırakın. Fenerbahçe takım olma yolunda değil. O ışığı göremiyorum.
10 kişi kalan Gençlerbirliği'ne karşı Fenerbahçe hâlâ tedirginse ayıp ya. Fenerbahçe'nin böyle yakalamışken rakibe fark atması lazım. Bu Fenerbahçe, bu Gençlerbirliği'ni rahat rahat yenemiyorsa kendilerini Boğaz Köprüsü'nden aşağı atsınlar zaten. Sen rakipten 1 kişi fazla oynuyorsun, hâlâ rakip kaleye korkarak gidiyorsun.
Sonuçta Fenerbahçe, 10 kişilik hatta sonlara doğru 9 kişi kalan Gençlerbirliği'ni yenmeyi başardı. Ama daha iyi, daha dişli rakiplere karşı zorlanmaya devam ederler. Bu futbollarını bayağı geliştirmeleri gerekiyor.
GENÇLER KÜME DÜŞER
Bu sezon ne sezonu? İlhan Cavcav Sezonu... Gençlerbirliği'nin merhum efsane başkanının adını 2017-2018 sezonuyla yaşayacak. Gençlerbirliği yöneticileri, kendileri için böyle önemli bir sezonda kötü bir kadro kurmuşlar. İlhan Cavcav'ın takımı Gençlerbirliği, böyle giderse adının verildiği sezonunda küme düşer.