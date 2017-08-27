Quaresma baba ya!
Talisca varken sen niye frikik kullanırsın. Şenol Güneş’in de Q7’ye gücü yetmiyor tabii.
Beşiktaş'ta dün kenarda kim var? Negredo ve Lens... Geçen sene şampiyon olmuş takımı hemen değiştirmiyor Şenol Güneş. Yüzde 100 ihtiyaç yoksa eskileri oynatacaktır. Beşiktaş heyecan vermiyor. Daha göze hoş gelen bir futbol oynamalı. Takımda bir sıkıntı var. Talisca varken Quaresma niye frikik kullanıyor? Kullanıyorsa da teknik direktör otoritesi yoktur demektir. Quaresma'nın da suyunun ısındığını duydum. Satılma ihtimali var. Talisca varsa sen frikik atamazsın, topun yanına gidemezsin.
Gidiyorsun ve Talisca'yı da bozuyorsun. Quaresma baba tabii!
Şenol Güneş'in gücü yetmiyor Quaresma'ya "Vurma" demeye!
Aklı Milli Takım'da!
Beşiktaş'ta tehlike var. Pepe'nin o gole izin vermemesi gerekir. Bursaspor karşısında orta saha yok. Arkada ve önde çok adam var. Özetle bir kez daha tekrarlıyorum. Beşiktaş keyif vermiyor.
Şenol geçimsiz adam. Şenol'un hala aklında Milli Takım var. Şenol Güneş huzursuz. İstemediği oyuncular alındı. Bunları söylüyorsun, uyduruyorsun deniliyor. Mitrovic nerede?
Şenol Güneş istemiyor. Bu transfer döneminde de istemediği oyuncular var.
Ayaklarınız yere bassın
Başkan Fikret Orman, "Bizi karıştırıyorlar" diyor. Kendi verdiği demeçlerle kendilerini karıştıyor. Birisi "Halep", diğeri "Şam" diyor...
Başkan, ikinci başkan, teknik adam başka konuşuyor. Önce siz bir kendi kendinizi karıştırmayın sonra dışarı sallayın. İyi gittiği zaman eleştirileri alın kabul edin, bunlar size yarar.
Yarın kötü gittiği zaman zaten herkes eleştirir. Fazla da bulutların üstüne çıkmayın. Ayaklarınız yere bassın.
Bana sakın kızmasınlar, Beşiktaş 2 yenilgi alsın zangır zangır gider.
Tenkit edildikleri zaman yöneticiler, ateş ettiriyor taraftarlara. Biz size kötülük yapmıyoruz. Eleştiriyoruz...
Neyi eleştirdik de çıkmadı...