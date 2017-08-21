Bu futbolla bir şey olmaz

Maça baştan sona bakıyorum F.Bahçe için yazacak iyi hiçbir şey yok. Ersun Yanal da “İyi hocayım” demesin. Fener’i böyle yakalamışsan gereğini yapacaksın.

Fenerbahçe taraftarı dün stadı doldurdu.

Peki Fenerbahçe taraftarı ne ister?

Güzel futbol oynayan, hareketli futbol oynayan, güzel paslı, bol pozisyonlu, bol gollü takım ister. Yıllarca buna alışmışlar.

Peki bu Fenerbahçe bu beklentileri karşılayabiliyor mu? Hayır. Karşılayabilir mi? Hayır.

Bir de şu olay var; Galatasaray çıkıp iki haftadır futbol şov yapıyorsa ve Fenerbahçe takımı da böyle oynuyorsa seyirci tabi ona küser.

Fenerbahçe Teknik Direktörü, Giuliano'yu alıyor, Van Persie'yi çıkarıyor. Bir oyuncu daha alıyor Mehmet Topal'ı stopere çekiyor.

Yani bir oyuncu değiştiriyorsunuz, dört oyuncunun pozisyonu değişiyor. Bir teknik direktör bu işlere girdi mi yandı demektir.

Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel aslında üç senedir yok, yeni değil. Artık toplara yan atlayamıyor. Denize atlar gibi planjon yapıyor.

Haliyle topları elinden yumurtluyor.

Maçı etraflıca gözden geçiriyorum. Baştan sona bakıyorum. Sarı-lacivertliler için 'İyi bir şey yazalım' diyebileceğimiz bir olay yok.

Bakıyorsunuz, bir tek Alper Potuk sahada bir şeyler yapmaya çalışıyor, koşuyor, mücadele ediyor ama onun da kapasitesi belli.

Aykut Kocaman defansın önüne çift ön libero koymuş. Yani hâlâ defansına güvenmiyorsun demektir bu. O zaman takımı ileriye nasıl iteceksin? Bakmayın siz, dün gece Trabzonspor çok fazla Fenerbahçe'nin arka tarafına sarkamadı.

Yarın bir gün başka takımlar bu işi Trabzonspor'a göre çok daha fazla yaparlar.

Fenerbahçe mağlup da olur, berabere de kalır, galip de gelir. Ama bu futbolla hiçbir şey olmaz.

Gelelim Trabzonspor'a...

Bakınız! İnsanlar yaşlandıkça korkaklaşıyor.

Ben bu Ersun Yanal'ın eskiden çalıştırdığı takımların maçına özellikle giderdim. İyi top oynatıyor, cesaretli top oynatıyor diye...

Fenerbahçe gibi bir takımı yakalamışsın, kalede kalecisi yok, 40 bin seyircisi gelmiş takımla barışacak, rakip antrenör 1 oyuncu değiştiriyor 4 oyuncunun yeri değişiyor. Hepsi tedirgin...

Bir darbe vursan bütün kaleyi yıkacaksın.

Yahu Ersun Yanal korkuyorsun ya! Kadıköy'de mağlup olsan ne olurdu. Burada galip gelsen Trabzonspor'u çok farklı bir boyuta getirirdin.

Rakibin üç gün evvel dördüncü kalite bir takıma yenilmiş. Karşında bir takım yok. Tamam oyuncu kalitesi var belki ama daha takım olamamışlar.

Ey Ersun Yanal... Elinde süratli adamların var.

Al onları oyuna at arka tarafa... Ama ne oluyor?

Sen Fener'i üstüne çekiyorsun. Sonra da Ersun Yanal büyük teknik direktör! Hadi ya sen de!



PENALTI DOĞRU

Maçın hakemi Ali Palabıyık'a ilk yarıda fazla iş düşmedi. İkinci yarıda oyun biraz hareketlendi ama maçta konuşulabilecek hakemlik tek konu penaltı kararıydı.

Penaltı pozisyonunda Aatıf sağdan ortasını yapıyor. İçeri bakıyorum Fenerbahçeli oyuncu var mı? Var...

Trabzonsporlu oyuncunun kolu açık mı? Açık... Topa kolla veya elle müdahale var mı? Var...

Penaltının penaltı olması için gerekli her şey var bu pozisyonda.

Tartışmasız bir penaltı.